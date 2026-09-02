Украина нуждается в $27 млрд на оборону и призывает партнеров усилить ПВО

Украина призывает партнеров выделить дополнительное финансирование на производство украинских дронов и передать ракеты для усиления противовоздушной обороны к началу зимы. Общая потребность в дополнительных средствах оценивается примерно в $27 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны со ссылкой на заявление министра обороны Украины Евгения Хмары.

Киев обратился к партнерам

По его словам, на фоне российского воздушного террора, планов РФ по мобилизации и наращиванию производства беспилотников Украина нуждается в большем количестве критически важного вооружения.

Украина призывает партнеров направить средства из национальных бюджетов на закупку украинских дронов, ускорить предоставление кредита ЕС, а также возвратиться к обсуждению возможного использования замороженных российских активов.

Отдельно Хмара призвал партнеров передать ракеты Patriot из имеющихся запасов для противодействия баллистическим ракетам. Также Украине нужны перехватчики класса "воздух-воздух" для борьбы с крылатыми ракетами и боеприпасы к переносным зенитно-ракетным комплексам для противодействия реактивным дронам.

Важными для усиления обороноспособности Украины остаются вклады партнеров в механизмы PURL и JUMPSTART.

Министр обороны подчеркнул, что Украина вместе с партнерами формирует модель сотрудничества, при которой усиление украинской обороны одновременно укрепляет безопасность Европы. По его словам, каждый евро, инвестированный в украинскую оборонную промышленность, является вкладом в европейскую безопасность.

Хмара также сообщил, что Министерство обороны совместно с военным руководством расширяет проекты, основанные на ассиметричных решениях. На основе совместного видения готовится план ведения войны, который в ближайшее время планируется представить международным партнерам.

Напомним, Украина обратилась в Европейский Союз с запросом на финансирование ракет-перехватчиков в системы Patriot. На эти нужды Киев просит выделить более 2 миллиардов евро из средств 90-миллиардного займа ЕС.