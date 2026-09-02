Один из последних западных банков в России призвал клиентов закрыть счета и забрать деньги

Клиенты итальянского банка UniCredit, одного из последних западных банков, продолжающих работать в России, получают предложения закрыть все счета и карты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что такие сообщения отправляет служба поддержки UniCredit. При этом банк заявляет, что предложения закрыть счета связаны с сокращением деятельности в России.

О намерении уйти с российского рынка UniCredit объявил еще в 2022 году на фоне полномасштабной войны в Украине. В последние годы итальянская группа последовательно сокращала бизнес в России, в том числе кредитование и клиентскую базу.

Европейский центробанк не раз требовал от UniCredit свернуть российский бизнес.

До этого банк остановил перевыпуск дебетовых карт со истекшим сроком действия, а с декабря перестанет перевыпускать карты по какой-либо другой причине.

Также с сентября все дебетовые карты, не активированные в течение шести календарных месяцев после получения, были автоматически заблокированы и закрыты. Кроме того, с 1 октября UniCredit вводит комиссии по переводам в рублях на счета иностранных банков в размере 2%.

На данный момент у итальянского банка осталось только одно отделение по обслуживанию физических лиц в Москве.

В мае этого года UniCredit объявил о заключении соглашения с частным инвестором из ОАЭ по продаже части российского бизнеса. Соглашение предусматривает разделение банка на две структуры: часть деятельности должна быть выделена в новое юридическое лицо, которое останется на 100% под контролем UniCredit, а остальное передано инвестору.

Согласно плану итальянской группы, в UniCredit после операции останется, прежде всего, бизнес, связанный с международными расчетами — преимущественно в евро и долларах для западных и российских корпоративных клиентов, не находящихся под санкциями. Закрытие сделки в банке ожидали в первой половине 2027 года.