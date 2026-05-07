Один из последних иностранных банков в России договорился о продаже бизнеса инвестору из ОАЭ

Итальянская банковская группа UniCredit объявила о подписании соглашения о продаже части своей дочерней компании в России. Покупателем выступает частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба UniCredit.

Отмечается, что договоренность пока предварительная, стороны будут работать над подписанием соглашения.

Она предполагает выделение части бизнеса российского банка в новую отдельную структуру, которую сохранит UniCredit. Итальянцы продолжат работать в основном в сфере международных платежей преимущественно в евро и долларах для западных и российских корпоративных клиентов, не подпадающих под санкции.

«В результате появятся два банка с четкими стратегиями и целями», – говорится в заявлении.

Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года и зависит от подписания обязательной документации, выделения соответствующего банковского бизнеса в новую структуру и получения одобрений регулирующих органов.

UniCredit по итогам I квартала 2026 года занял 22-е место по размеру активов среди 100 крупнейших банков России.

Европейский центробанк не раз требовал от UniCredit свернуть российский бизнес.

Гендиректор UniCredit Андреа Орсел пытался найти способ уйти из России четыре года назад, но настаивал, что должен получить за российский банк "справедливую цену". Однако российские власти с 2022 года создали значительные препятствия для западных компаний, желающих избавиться от своего бизнеса.

UniCredit и Raiffeisen Bank особенно трудно выйти из России, потому что правительство пытается оставить их для проведения трансграничных расчетов, хранящихся в западных валютах.

В октябре Raiffeisen Bank потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против соглашения, поскольку Россия стремится сохранить ключевой финансовый мост для обработки платежей из Европы.