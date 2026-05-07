Один із останніх іноземних банків у Росії домовився про продаж бізнесу інвестору з ОАЕ

Італійська банківська група UniCredit оголосила про підписання угоди щодо продажу частини своєї дочірньої компанії в Росії. Покупцем виступає приватний інвестор з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба UniCredit.

Зазначається, що домовленість поки є попередньою, сторони працюватимуть над підписанням угоди.

Вона передбачає виділення частини бізнесу російського банку в нову окрему структуру, яку збереже UniCredit. Італійці продовжать працювати в основному у сфері міжнародних платежів переважно в євро та доларах для західних та російських корпоративних клієнтів, які не підпадають під санкції.

"В результаті з'являться два банки з чіткими стратегіями та цілями", – йдеться у заяві.

Закриття угоди очікується у першій половині 2027 року і залежить від підписання обов'язкової документації, виділення відповідного банківського бізнесу до нової структури та отримання схвалень регулюючих органів.

UniCredit за підсумками I кварталу 2026 року посів 22-е місце за розміром активів у серед 100 найбільших банків Росії.

Європейський центробанк неодноразово вимагав від UniCredit згорнути російський бізнес.

Гендиректор UniCredit Андреа Орсел намагався знайти спосіб піти з Росії чотири роки тому, але наполягав, що має отримати за російський банк "справедливу ціну". Однак російська влада з 2022 року створила значні перешкоди для західних компаній, які бажають позбутися свого бізнесу.

UniCredit і Raiffeisen Bank особливо важко вийти з Росії, тому що уряд намагається залишити їх для проведення транскордонних розрахунків, що зберігаються в західних валютах.

У жовтні Raiffeisen Bank зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в Кремлі виступили проти угоди, оскільки Росія прагне зберегти ключовий фінансовий міст для оброблення платежів з Європи.