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"Укрпочта" установила уже более 500 внутренних почтоматов, чтобы избавиться от очередей: какие планы
Укрпочта установила уже 506 внутренних почтаматов в 21 регионе Украины. Они позволяют получать посылки без очереди оператору. Для этого необходимо получить SMS-код, ввести его на панели и открыть нужную ячейку.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе почтового оператора.
Где больше всего почтоматов
Внутренние почтоматы расположены непосредственно в отделениях и работают по их графику. Отправки определяются системой еще при сортировке. По прибытии посылки сразу размещают в ячейках.
Больше всего почтоматов установили в:
- Киевской области - 157;
- Львовской - 49;
- Днепропетровской - 37;
- Полтавской - 27;
- Харьковской - 26;
- Винницкой - 22.
Обычное обслуживание в отделениях также остается доступным для клиентов, нуждающихся в дополнительных услугах.
Сеть продолжают расширять
В ближайшее время планируют установить еще 62 внутренних почтомата. Из них 30 должны появиться на Днепропетровщине и 24 – в Одесской области. В сентябре еще 33 почтомата планируют установить во Львовской и Харьковской областях.
"Мы уже ускорили путь посылки между городами благодаря 100% автоматизации сортировки. Теперь работаем над последним этапом - ее получением", - отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.
По его словам, в течение сентября компания планирует завершить развертывание более 600 внутренних почтоматов.
Отдельно компания развивает автономные почтоматы вне отделений. Их устанавливают в частности в жилых комплексах. До конца года компания планирует увеличить количество таких почтоматов до 1000. Представители ЖК и ОСМД могут подавать заявки на их установку.
Ранее сообщалось, что "Укрпочта" начинает производство и установку первой тысячи новых уличных почтоматов.