Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,46

--0,07

EUR

51,54

--0,10

Наличный курс:

USD

44,75

44,65

EUR

52,00

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрпочта" установила уже более 500 внутренних почтоматов, чтобы избавиться от очередей: какие планы

ячейки Укрпочты
"Укрпочта" установила уже 506 внутренних почтоматов / Укрпочта

Укрпочта установила уже 506 внутренних почтаматов в 21 регионе Украины. Они позволяют получать посылки без очереди оператору. Для этого необходимо получить SMS-код, ввести его на панели и открыть нужную ячейку.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе почтового оператора.

Где больше всего почтоматов

Внутренние почтоматы расположены непосредственно в отделениях и работают по их графику. Отправки определяются системой еще при сортировке. По прибытии посылки сразу размещают в ячейках.

Больше всего почтоматов установили в:

  • Киевской области - 157;
  • Львовской - 49;
  • Днепропетровской - 37;
  • Полтавской - 27;
  • Харьковской - 26;
  • Винницкой - 22.

Обычное обслуживание в отделениях также остается доступным для клиентов, нуждающихся в дополнительных услугах.

Сеть продолжают расширять

В ближайшее время планируют установить еще 62 внутренних почтомата. Из них 30 должны появиться на Днепропетровщине и 24 – в Одесской области. В сентябре еще 33 почтомата планируют установить во Львовской и Харьковской областях.

"Мы уже ускорили путь посылки между городами благодаря 100% автоматизации сортировки. Теперь работаем над последним этапом - ее получением", - отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

По его словам, в течение сентября компания планирует завершить развертывание более 600 внутренних почтоматов.

Отдельно компания развивает автономные почтоматы вне отделений. Их устанавливают в частности в жилых комплексах. До конца года компания планирует увеличить количество таких почтоматов до 1000. Представители ЖК и ОСМД могут подавать заявки на их установку.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" начинает производство и установку первой тысячи новых уличных почтоматов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности