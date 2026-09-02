"Укрпочта" установила уже более 500 внутренних почтоматов, чтобы избавиться от очередей: какие планы

Укрпочта установила уже 506 внутренних почтаматов в 21 регионе Украины. Они позволяют получать посылки без очереди оператору. Для этого необходимо получить SMS-код, ввести его на панели и открыть нужную ячейку.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе почтового оператора.

Где больше всего почтоматов

Внутренние почтоматы расположены непосредственно в отделениях и работают по их графику. Отправки определяются системой еще при сортировке. По прибытии посылки сразу размещают в ячейках.

Больше всего почтоматов установили в:

Киевской области - 157;

Львовской - 49;

Днепропетровской - 37;

Полтавской - 27;

Харьковской - 26;

Винницкой - 22.

Обычное обслуживание в отделениях также остается доступным для клиентов, нуждающихся в дополнительных услугах.

Сеть продолжают расширять

В ближайшее время планируют установить еще 62 внутренних почтомата. Из них 30 должны появиться на Днепропетровщине и 24 – в Одесской области. В сентябре еще 33 почтомата планируют установить во Львовской и Харьковской областях.

"Мы уже ускорили путь посылки между городами благодаря 100% автоматизации сортировки. Теперь работаем над последним этапом - ее получением", - отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

По его словам, в течение сентября компания планирует завершить развертывание более 600 внутренних почтоматов.

Отдельно компания развивает автономные почтоматы вне отделений. Их устанавливают в частности в жилых комплексах. До конца года компания планирует увеличить количество таких почтоматов до 1000. Представители ЖК и ОСМД могут подавать заявки на их установку.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" начинает производство и установку первой тысячи новых уличных почтоматов.