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"Укрпочта" расширяет сеть внутренних почтоматов
АО "Укрпочта" расширяет сеть внутренних почтоматов. Сервис, позволяющий забрать посылку без ожидания в очереди, стал доступным еще в двух областях — Львовской и Ивано-Франковской.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
По его словам, новый этап масштабирования предполагает установку еще 66 ячеек скорой выдачи:
- 27 - в Полтавской области,
- 13 - в Сумской,
- 26 – в Харьковской.
Смилянский подчеркнул, что темпы запуска сервиса в Сумской и Харьковской областях будут зависеть от ситуации безопасности.
Ячейки скорой выдачи работают в отделениях в часы их работы. По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом, вводит его на панели управления и самостоятельно отбирает отправку. Для этого не требуется мобильное приложение или Bluetooth.
В "Укрпочте" отмечают, что новый формат уже оправдал свою эффективность: в отделениях, где работают внутренние почтоматы, семь из десяти посылок выдают именно из-за них без ожидания в общей очереди.
Параллельно "Укрпочта" продолжит расширять сеть классических внешних почтоматов – до 1000+ по всей стране.
В Украине уже установлено 310 ячеек скорой выдачи из 600 запланированных.
В июне "Укрпочта" запустила внутренние почтоматы (ячейки скорой выдачи) в отделениях еще в пяти городах Украины: Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге. Также они работают в Киеве, Львове, Одессе, Виннице , Хмельницком и Николаеве.