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"Укрпочта" расширяет сеть внутренних почтоматов

почтомат
В Украине уже установлено 310 ячеек скорой выдачи из 600 запланированных. Фото: Игорь Смелянский

АО "Укрпочта" расширяет сеть внутренних почтоматов. Сервис, позволяющий забрать посылку без ожидания в очереди, стал доступным еще в двух областях — Львовской и Ивано-Франковской.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, новый этап масштабирования предполагает установку еще 66 ячеек скорой выдачи:

  • 27 - в Полтавской области,
  • 13 - в Сумской,
  • 26 – в Харьковской.

Смилянский подчеркнул, что темпы запуска сервиса в Сумской и Харьковской областях будут зависеть от ситуации безопасности.

Ячейки скорой выдачи работают в отделениях в часы их работы. По прибытии посылки клиент получает SMS с кодом, вводит его на панели управления и самостоятельно отбирает отправку. Для этого не требуется мобильное приложение или Bluetooth.

В "Укрпочте" отмечают, что новый формат уже оправдал свою эффективность: в отделениях, где работают внутренние почтоматы, семь из десяти посылок выдают именно из-за них без ожидания в общей очереди.

Параллельно "Укрпочта" продолжит расширять сеть классических внешних почтоматов – до 1000+ по всей стране.

В Украине уже установлено 310 ячеек скорой выдачи из 600 запланированных.

В июне "Укрпочта" запустила внутренние почтоматы (ячейки скорой выдачи) в отделениях еще в пяти городах Украины: Днепре, Запорожье, Каменском, Кропивницком и Кривом Роге. Также они работают в Киеве, Львове, Одессе, Виннице , Хмельницком и Николаеве.

Автор:
Светлана Манько