Курс валют на 2 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на семь копеек, в то же время евро подешевел сразу на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.09.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,45 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,53 грн (- 11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,89 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,31/ 44,85 Евро 51,34/ 52,00 Злотый 11,67/ 12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,10/44,70 50,95/ 51,95 11,70/ 12,10 Ощадбанк 44,35/ 44,90 51,25/ 52,00 11,70/ 12,10 ПУМБ 44,30/ 44,90 51,20/52,00 11,70/ 12,10 Укргазбанк 44,35/ 44,90 51,25/ 52,00 11,70/ 12,10 Райффайзен 44,40/44,82 51,40/51,95

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.