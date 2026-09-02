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Потери врага по состоянию на 2 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 390 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1652 сутки полномасштабной войны составляют 1 491 030 человек.
Потери России в войне на 2 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 491 030 (+1 390) человек;
- танков – 12 324 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 25 263 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 49 016 (+62) ед;
- РСЗО – 2 081 (+2) ед;
- средства ПВО – 1598 (+1) ед;
- самолетов – 440 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 464 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 494 146 (+1 969) ед;
- крылатые ракеты – 5 070 (+10) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 142 715 (+383) ед;
- специальная техника – 4 625 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 3 S8000 "Бандероль";
- 138 враждебных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), герберы и дроны других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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