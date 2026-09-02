Потери врага по состоянию на 2 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 390 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1652 сутки полномасштабной войны составляют 1 491 030 человек.

Потери России в войне на 2 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 сентября потеряла:

личного состава – около 1 491 030 (+1 390) человек;

танков – 12 324 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 25 263 (+6) ед;

артиллерийских систем – 49 016 (+62) ед;

РСЗО – 2 081 (+2) ед;

средства ПВО – 1598 (+1) ед;

самолетов – 440 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 464 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 494 146 (+1 969) ед;

крылатые ракеты – 5 070 (+10) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 142 715 (+383) ед;

специальная техника – 4 625 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

3 S8000 "Бандероль";

138 враждебных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), герберы и дроны других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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