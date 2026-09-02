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Втрати ворога станом на 2 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 390 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1652 добу повномасштабної війни становлять 1 491 030 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб;
- танків – 12 324 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 25 263 (+6) од;
- артилерійських систем – 49 016 (+62) од;
- РСЗВ – 2 081 (+2) од;
- засоби ППО – 1 598 (+1) од;
- літаків – 440 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 494 146 (+1 969) од;
- крилаті ракети – 5 070 (+10) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 142 715 (+383) од;
- спеціальна техніка – 4 625 (+2) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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