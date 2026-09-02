Втрати ворога станом на 2 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 390 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1652 добу повномасштабної війни становлять 1 491 030 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 вересня втратила:

особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб;

танків – 12 324 (+4) од;

бойових броньованих машин – 25 263 (+6) од;

артилерійських систем – 49 016 (+62) од;

РСЗВ – 2 081 (+2) од;

засоби ППО – 1 598 (+1) од;

літаків – 440 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 494 146 (+1 969) од;

крилаті ракети – 5 070 (+10) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 142 715 (+383) од;

спеціальна техніка – 4 625 (+2) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.