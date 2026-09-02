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Втрати ворога станом на 2 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

зсу, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 390 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1652 добу повномасштабної війни становлять 1 491 030 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб;
  • танків – 12 324 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 25 263 (+6) од;
  • артилерійських систем – 49 016 (+62) од;
  • РСЗВ – 2 081 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 598 (+1) од;
  • літаків – 440 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 494 146 (+1 969) од;
  • крилаті ракети – 5 070 (+10) од;
  • кораблі / катери – 35 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 142 715 (+383) од;
  • спеціальна техніка – 4 625 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 2 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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