Авто до $2 500: що продають на українському авторинку та на що звертати увагу при купівлі

В Україні на ринку вживаних автомобілів лише 10% пропозицій коштують $2 500 або дешевше — за медіанної ціни всього ринку на рівні $9 800. Основу цього бюджетного сегмента складають старі Lanos, Lada, Opel Vectra та Volkswagen Passat віком 20–30 років.

Як пише Dilo,про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Дослідження охопило 309 895 активних оголошень, з яких для детального аналізу відібрали 25 075 унікальних автомобілів ціною від $500 до $2 500 (без урахування авто на запчастини, пропозицій за кордоном та машин із явно зазначеними ДТП).

Що пропонують за такі гроші

Типова пропозиція в цьому ціновому діапазоні має такі усереднені характеристики:

Середня ціна: $1 600.

Рік випуску: 2001.

Заявлений пробіг: близько 207 тис. км.

Лише у 4 203 оголошеннях продавці прямо вказали, що автомобіль «повністю непошкоджений», тоді як у понад 20 тисячах випадків стан взагалі не уточнювався. Відсутність позначки про ДТП у цьому сегменті не гарантує відсутності ремонтів чи корозії.

Найпопулярніші моделі

Серед найдоступніших авто лідирують конструктивно прості та масові Lanos і Lada. До першої десятки також входять популярні іномарки, проте їхній вік та пробіг значно більші.

Що перевірити перед покупкою

Показники пробігу в старих авто часто не відповідають дійсності. Наприклад, для Lada 2107 (середній рік випуску — 2003) та Lada 2106 (1988 рік) медіанний заявлений пробіг становить лише 100 тис. км, що є малоймовірним для їхнього віку.

Перед купівлею слід звірити VIN-код на кузові та в документах, перевірити історію реєстрацій, наявність обмежень і записи пробігу.

Після цього авто варто оглянути на підйомнику на СТО: особливу увагу приділіть стану порогів, днища та кріплень підвіски, адже серйозна корозія може обійтися дорожче за ремонт двигуна, а також перевірте гальма, вихлоп, витоки рідин і сліди кустарного ремонту.

Запускати двигун необхідно "на холодну", до того, як продавець встигне його прогріти. Також не ігноруйте базову електрику — роботу генератора, заряджання акумулятора, освітлення, пічки, замків і склопідіймачів, оскільки в старих автомобілях усунення таких дрібних несправностей часто вимагає чимало часу та коштів.

Нагадаємо, у жовтні автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами зайняли понад 64% українського ринку нових легковиків проти 48% роком раніше. Водночас частка електромобілів скоротилася з 31% до 8,8%.