В Україні скасують низку дозволів у сферах меліорації та діяльності в рибпортах

Кабінет Міністрів України пропонує скасувати дозволи місцевих рад на спорудження систем меліорації, а також погодження Держрибагентства на будівництво чи інші роботи в акваторії морських рибних портів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що відповідні норми містяться у проєкті змін до законодавства, схвалених Урядом на засіданні 24 травня 2024 року в рамках реформи дерегуляції.

Як наголошують в Мінекономіки, документом пропонується скасувати застарілі та неактуальні регуляторні інструменти.

Зокрема, це дозвіл сільських, селищних, місцевих рад на будівництво меліоративних систем.

"Нині таке будівництво здійснюється за загальними нормами та вимогами, які передбачають отримання бізнесом загального дозволу на будівництво, що безоплатно надається органом державного архітектурно-будівельного контролю. Тому потреба отримувати додаткові дозволи від місцевої влади несе лише додаткове навантаження на бізнес та збільшує корупційні ризики. Ми пропонуємо це прибрати з законодавства", – пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Окрім того, проєктом закону пропонується удосконалити законодавство про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, скасувавши погодження Держрибагентства на будівництво або будь-які інші роботи на території та акваторії рибного морського порту.

Як наголосив Соболев, ця норма теж є застарілою, вимоги до надання такої послуги в законодавчому полі відсутні.

Дерегуляція в Україні

Зауважимо, в Україні триває реформа дерегуляції роботи підприємців. Щоб спростити умови ведення бізнесу, у січні 2023 року Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, яка вже переглянула 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити.

У березні 2024 року Кабінет міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов. Зокрема, з низки постанов були виключені вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

В Україні запрацював сайт, на якому відображатиметься повна інформацію про перебіг, досягнення та цілі реформи дерегуляції. Сайт deregulation.me.gov.ua містить форму зворотнього зв’язку для підприємців, за якою вони можуть лишити відгук про ухвалені зміни та запропонувати нові.

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