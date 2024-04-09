В Україні припинили ведення реєстру виробників і розповсюджувачів ПЗ

Кабінет Міністрів України 9 квітня прийняв постанову, якою скасував реєстр виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, який до сьогодні вело Міністерство економіки.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що згідно постановою Кабміну також втрачають чинність рішення про внесення в реєстр та відповідні свідоцтва, які надавалися бізнесу, представленому в реєстрі.

Також цим же рішенням Кабінет Міністрів скасував норму, відповідно до якої Міністерство економіки за участі Генштабу ЗСУ були визначені головними виконавцями робіт з легалізації програмного забезпечення в органах влади та боротьби з його нелегальним використанням. Норма була ухвалена ще на початку 2000-х та нині втратила актуальність.

Відповідно до рішення Уряду, інформація, що міститься в реєстрі, буде архівована та збережена.

"Уряд скасував застарілі та неефективні норми й процедури у сфері держрегулювання господарської діяльності, які лише обтяжували роботу бізнесу. З часу їх ухвалення нормативно-правове поле, що регулює сферу ІТ, було суттєво удосконалене", - зауважив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його словами, сьогодні працюють більш дієві та ефективні механізми у сфері інформатизації, інструменти кібербезпеки та захисту інформації, якими опікуються уповноважені органи – Мінцифри, Держслужба спецзв’язку та інші. Мінекономіки не є профільним органом у цій сфері, тож логічно, щоб ці функції були зняті з відомства.

Зауважимо, в Україні триває реформа дерегуляції роботи підприємців. Щоби спростити умови ведення бізнесу, у січні 2023 року Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, яка вже переглянула 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити.

У березні 2024 року Кабінет міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов. Зокрема, з низки постанов були виключені вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

В Україні запрацював сайт, на якому відображатиметься повна інформацію про перебіг, досягнення та цілі реформи дерегуляції. Сайт deregulation.me.gov.ua містить форму зворотнього зв’язку для підприємців, за якою вони можуть лишити відгук про ухвалені зміни та запропонувати нові.

Джерело фото: ua.depositphotos.com