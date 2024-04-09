В Украине прекратили ведение реестра производителей и распространителей ПО

Кабинет Министров Украины 9 апреля принял постановление, которым отменил реестр производителей и распространителей программного обеспечения, который до сегодня вело Министерство экономики.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что согласно постановлению Кабмина также утрачивают действие решения о внесении в реестр и соответствующие свидетельства, которые предоставлялись бизнесу, представленному в реестре.

Также этим же решением Кабинет Министров упразднил норму, согласно которой Министерство экономики с участием Генштаба ВСУ были определены главными исполнителями работ по легализации программного обеспечения в органах власти и борьбе с его нелегальным использованием. Норма была принята еще в начале 2000-х и сейчас утратила актуальность.

Согласно решению Правительства, информация, содержащаяся в реестре, будет архивирована и сохранена.

"Правительство отменило устаревшие и неэффективные нормы и процедуры в сфере госрегулирования хозяйственной деятельности, которые лишь тяготили работу бизнеса. Со времени их принятия нормативно-правовое поле, регулирующее сферу ИТ, было существенно усовершенствовано", - отметил замминистра экономики Виталий Киндратов.

По его словам, сегодня работают более действенные и эффективные механизмы в сфере информатизации, инструменты кибербезопасности и защиты информации, которыми занимаются уполномоченные органы – Минцифры, Госслужба спецсвязи и другие. Минэкономики не является профильным органом в этой сфере, поэтому логично, чтобы эти функции были сняты с ведомства.

Заметим, что в Украине продолжается реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, в январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже просмотрела 1323 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 456 рекомендовано отменить, 584 – упростить.

В марте 2024 года Кабинет министров Украины внес изменения в более полусотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.

В Украине заработал сайт, на котором будет отображаться полная информация о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции. Сайт deregulation.me.gov.ua содержит форму обратной связи для предпринимателей, по которой они могут оставить отзыв о принятых изменениях и предложить новые.

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