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В Украине отменят ряд разрешений в сферах мелиорации и деятельности в рыбпортах
Кабинет Министров Украины предлагает отменить разрешения местных советов на строительство систем мелиорации, а также согласование Госрыбагентства на строительство или другие работы в акватории морских рыбных портов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что соответствующие нормы содержатся в проекте изменений в законодательство, одобренных Правительством на заседании 24 мая 2024 г. в рамках реформы дерегуляции.
Как отмечают в Минэкономики, документом предлагается отменить устаревшие и неактуальные регуляторные инструменты.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В частности, это разрешение сельских, поселковых, местных советов на строительство мелиоративных систем.
"В настоящее время такое строительство осуществляется по общим нормам и требованиям, которые предусматривают получение бизнесом общего разрешения на строительство, которое безвозмездно предоставляется органом государственного архитектурно-строительного контроля. Поэтому потребность получать дополнительные разрешения от местных властей несет только дополнительную нагрузку на бизнес и увеличивает коррупционные риски. Предлагаем это убрать из законодательства", – пояснил замминистра экономики Алексей Соболев.
Кроме того, проектом закона предлагается усовершенствовать законодательство о рыбном хозяйстве, промысловом рыболовстве и охране водных биоресурсов, отменив согласование Госрыбагентства на строительство или любые другие работы на территории и акватории рыбного морского порта.
Как отметил Соболев, эта норма тоже устарела, требования к предоставлению такой услуги в законодательном поле отсутствуют.
Дерегуляция в Украине
Заметим, что в Украине продолжается реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, В январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже просмотрела 1323 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 456 рекомендовано отменить, 584 – упростить.
В марте 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в более чем полсотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.
В Украине заработал сайт, на котором будет отображаться полная информация о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции. Сайт deregulation.me.gov.ua содержит форму обратной связи для предпринимателей, по которой они могут оставить отзыв о принятых изменениях и предложить новые.
Источник фото: ua.depositphotos.com