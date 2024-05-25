В Украине отменят ряд разрешений в сферах мелиорации и деятельности в рыбпортах

Кабинет Министров Украины предлагает отменить разрешения местных советов на строительство систем мелиорации, а также согласование Госрыбагентства на строительство или другие работы в акватории морских рыбных портов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что соответствующие нормы содержатся в проекте изменений в законодательство, одобренных Правительством на заседании 24 мая 2024 г. в рамках реформы дерегуляции.

Как отмечают в Минэкономики, документом предлагается отменить устаревшие и неактуальные регуляторные инструменты.

В частности, это разрешение сельских, поселковых, местных советов на строительство мелиоративных систем.

"В настоящее время такое строительство осуществляется по общим нормам и требованиям, которые предусматривают получение бизнесом общего разрешения на строительство, которое безвозмездно предоставляется органом государственного архитектурно-строительного контроля. Поэтому потребность получать дополнительные разрешения от местных властей несет только дополнительную нагрузку на бизнес и увеличивает коррупционные риски. Предлагаем это убрать из законодательства", – пояснил замминистра экономики Алексей Соболев.

Кроме того, проектом закона предлагается усовершенствовать законодательство о рыбном хозяйстве, промысловом рыболовстве и охране водных биоресурсов, отменив согласование Госрыбагентства на строительство или любые другие работы на территории и акватории рыбного морского порта.

Как отметил Соболев, эта норма тоже устарела, требования к предоставлению такой услуги в законодательном поле отсутствуют.

Дерегуляция в Украине

Заметим, что в Украине продолжается реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, В январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже просмотрела 1323 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 456 рекомендовано отменить, 584 – упростить.

В марте 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в более чем полсотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.

В Украине заработал сайт, на котором будет отображаться полная информация о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции. Сайт deregulation.me.gov.ua содержит форму обратной связи для предпринимателей, по которой они могут оставить отзыв о принятых изменениях и предложить новые.

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