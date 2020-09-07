Украинский производитель креветок приостановил работу из-за карантина

Украинское предприятие по выращиванию королевских креветок в городе Жмеринка Винницкой области законсервировало производство из-за карантина по коронавирусу.

Об этом рассказал директор предприятия "Акваресурс плюс" Геннадий Мельник изданию Vinbazar.com.

По его словам, из-за карантина "сбилась" налаженная система поставок малька креветки, который доставляли прямым авиарейсом из Таиланда.

"Их привозили в пакетах с водой. Это живые организмы, счет идет не на часы, а на минуты. Раньше нас растаможивали без очереди, чтобы предотвратить гибель малька. Сейчас ситуация с коронавирусом и новыми требованиями санитарного врача Украины повлияла на поставки, поэтому ждем лучших времен", — пояснил директор предприятия.

Указано, что производство законсервировали в начале лета, когда реализовали всю креветку.

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В то же время на предприятии обещают возобновить выращивание ракообразных, как только изменится ситуация в мире. В будущем также планируют начать разведение осетровых пород рыб.

Как известно, "Акваресурс плюс" начало работу в Жмеринке в 2018 году. В переоборудование здания бывшей меховой фабрики и запуск производства королевской креветки инвестировали 2,5 млн евро. В работе компания использовала энергосберегающие технологии.

Ранее сообщалось, что из-за коронакризиса Украину в будущем ожидает стремительный рост торгового дефицита.