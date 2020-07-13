Из-за коронакризиса Украину ожидает стремительный рост торгового дефицита — эксперты

Из-за коронакризиса Украину в будущем ожидает стремительный рост торгового дефицита, хотя сегодня страна в выигрышном положении. Такое мнение высказали международные эксперты во время онлайн-конференции "Кто выигрывает, а кто теряет от коронакризиса: внешнеторговые тенденции в регионе", организованной аналитическим центром CASE Украина.

По словам специалистов, на данный момент Украина неожиданно оказалась в выгодной экономической ситуации, ведь на первом этапе COVID-19 государство выиграло от обвала мировой торговли.

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"Через коронакризис в апреле и мае мы наблюдали впечатляющий профицит внешней торговли — $830 млн и $373 млн соответственно. Год назад это был дефицит $841 млн в апреле и $770 млн в мае. Но во второй половине года Украину ждет стремительный рост торгового дефицита", — считает исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Он поясняет, что первый этап коронакризиса был очень умеренным для Украины: "Карантинные ограничения фактически сделали работу, которую обычно делала девальвация гривны — обвалили импорт на 34% и 40% в апреле и мае соответственно. Как следствие, вместо традиционного торгового дефицита и обвальной девальвации гривны мы получили впечатляющий торговый профицит и удивительно устойчивую валюту на фоне шоковых сценариев в соседних странах".

В свою очередь участники вебинара отметили, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, внес коррективы в мировую экономику и торговые отношения. Нарушенные цепочки поставок заставляют мировые корпорации по-новому смотреть на привычные стратегии развития. Учитывая, что инфекционисты прогнозируют вторую волну COVID-19, окончательное понимание ситуации придет позже. Однако уже сейчас понятно, что картина мира кардинально изменилась, и некоторые страны в ней проиграли, но другие — выиграли.

"Очевидно, что в ближайшие месяцы спрос на импорт вернется, а с ним вернется торговый дефицит и давление на национальную валюту. Уже в июне мы видим, что импорт потребительских товаров начал расти (около 3% по сравнению с падением на 33% в мае), а приятный профит изменился на привычный дефицит — $630 млн дефицит по торговле товарами в июне по данным Государственной таможенной службы", — отметил Дмитрий Боярчук.

Негативные тенденции, по словам экономиста, будут усиливаться, ведь торговый дефицит растет, а отложенный спрос на импорт сыграет неприятную шутку во втором полугодии.

"Стремительный рост торгового дефицита вместе с запланированным "смягчением" монетарной политики обещает окончания спокойного течения корона-кризиса для Украины", — подытожил эксперт.

В то же время директор направления макроэкономики и торговли CASE Ян Хагмеер напомнил, что мир уже переживал подобный кризис в 2008 году. По его словам, влияние коронавируса почувствовало многие страны. В Европе и США в апреле 2020 года экспорт упал до 40%. То же самое касается и Китая, однако китайская экономика сравнительно быстро начала снова расти. Это, по мнению экономиста, также связано с тем, что в Китае меньше денег было потрачено на борьбу с COVID-19, удалось блокировать распространение инфекции и быстро восстановить производство.

"Если говорить о глобальной цепи в европейских странах, то они накапливали собственные товары, опасаясь проблем на границе. У людей не было уверенности, что они смогут провезти машины через границу. А в Китае очень много готовых продуктов, которые импортируются, и промежуточных товаров. И их объемы экспорта постепенно возвращаются на докризисные показатели ", — отметил Ян Хагмеер.

А вот Республика Беларусь, по словам президента CASE Беларусь Сержа Навродски, является одной из отстающих из-за коронакризиса, и ситуация там будет ухудшаться, так как правительство страны не имеет стратегии выхода из этого кризиса.

"ВВП Беларуси за 5 месяцев 2020 года упал на 1,8%. Торговля упала на 20%, экспорт и импорт — одновременно. В структуре экспорта через глобальные ограничения существенно изменилось два сектора — нефтегазовые продукты и сельскохозяйственные товары", — отметил Навродски.

Также ситуация ухудшилась из-за того, что Россия перестала экспортировать в Беларусь нефть и продовольственные товары. Еще одно негативное последствие пандемии, по словам господина Навродски, на год отложили вступление Беларуси в Всемирную торговую организацию.

Первая фаза корона-кризиса была для Украины относительно безболезненной и это могло создать обманчивое впечатление устойчивости экономики. Однако во втором полугодии наметился ряд рисков, связанных с восстановлением торгового дефицита. В таких условиях следует проводить очень осторожную монетарную политику и, по возможности, восстановить сотрудничество с внешними кредиторами, убеждены эксперты.