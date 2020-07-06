Второго "коронакризиса" может и не быть: рынки растут на фоне "аппетита к риску"

На прошлой неделе вышли данные по занятости в США за июнь. Экономика США в июне создала 4,8 млн рабочих мест, а безработица упала до 11,1% с 13,3% в мае. Вместе с майскими значениями, когда экономика США создала 2,5 млн рабочих мест, общая цифра восстановленных рабочих мест составила 7,3 млн.

Этот темп восстановления можно судить двояко, ведь на фоне потерянных в апреле 20,5 млн рабочих мест, цифра в 7,3 млн не такая уж и большая, и даже не покрывает половины понесенных ранее потерь. Однако эти, пусть даже не очень сильные данные, все же сигнализируют о том, что экономика США перешла в фазу роста.

Так же стоит отметить, что китайская экономика показывает сейчас хорошие успехи по восстановлению, в частности индекс деловой активности в производственном секторе за июнь поднялся до 50,9 пунктов, что сигнализирует о том, что экономика Поднебесной уже почти перезапустилась.

На фоне начала восстановления экономики в июне возобновился и приток иностранного капитала на развивающиеся рынки, составив в прошлом месяце 32,9 млрд долларов против 3,5 млрд долларов в мае. А это сигнализирует о том, что "аппетит к риску" на мировых рынках растет.

На этом фоне с начала прошлой недели американский индекс S&P500 и немецкий индекс DAX прибавили более 5%, а китайский фондовый рынок после длинных выходных в понедельник стал догонять отставание и так же вырос более чем на 5%.

С другой стороны, статистика по новым случаям заболевания COVID19 в мире не улучшается. Вирус продолжает наступать. Однако рынок, который еще недавно боялся второй волны пандемии, все меньше и меньше думает об этом, поскольку даже если COVID19 в скором времени не будет побежден, это вовсе не означает, что будет вторая волна корона-кризиса. Ведь вторая волна COVID19 и вторая волна корона-кризиса — это все же разные вещи.

Корона-кризис в первую очередь связан с ограничительными мерами в экономике, которые, по сути, ее остановили. Но остановка экономики — это лишь метод борьбы с пандемией, а методы могут меняться.

Вполне вероятно, что действительно, вторая волна COVID19 осенью будет. Но, в отличие от начала года, вирус уже не вызывает столько страха как раньше. Сегодня и людей, и власть скорее более пугает корона-кризис, чем пандемия, а при таком балансе страхов, второй волны карантинов может уже не быть, даже при наступлении второй волны пандемии. А это значит, что экономику больше не будут останавливать, и она продолжит восстановление.