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В "Укренерго" пояснили, як прийматимуть рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах
Рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде прийматись окремо та в залежності від температури навколишнього середовища.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький, повідомляє "Укренерго".
"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, прийматись окремо. Ми знаходимось в комунікації з місцевою владою, для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", – пояснив голова правління НЕК "Укренерго".
Кудрицький зазначив, що наразі Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг – це ті регіони, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання певні обмеження енергопостачання для збалансування цих вузлів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Нам потрібно буде декілька днів для ліквідації наслідків російських атак, щоб ввімкнути те обладнання, яке було пошкоджено під час атак і, відповідно, забезпечити надійність споживання у цих регіонах", – розповів він.
За словами Кудрицького, найтяжчою є ситуація в Харкові. Він висловив сподівання, що в кінці наступного тижня вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста.
Нагадаємо, як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, у місті внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, графіки відключень електроенергії для міста наразі коригують та оприлюднять по готовності.
Додамо, що голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря, а не 15 квітня, як було заплановано.
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Фото: ua.depositphotos.com