В "Укренерго" пояснили, як прийматимуть рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах

Рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде прийматись окремо та в залежності від температури навколишнього середовища.

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Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький, повідомляє "Укренерго".

"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, прийматись окремо. Ми знаходимось в комунікації з місцевою владою, для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", – пояснив голова правління НЕК "Укренерго".

Кудрицький зазначив, що наразі Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг – це ті регіони, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання певні обмеження енергопостачання для збалансування цих вузлів.

"Нам потрібно буде декілька днів для ліквідації наслідків російських атак, щоб ввімкнути те обладнання, яке було пошкоджено під час атак і, відповідно, забезпечити надійність споживання у цих регіонах", – розповів він.

За словами Кудрицького, найтяжчою є ситуація в Харкові. Він висловив сподівання, що в кінці наступного тижня вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста.

Нагадаємо, як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, у місті внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, графіки відключень електроенергії для міста наразі коригують та оприлюднять по готовності.

Додамо, що голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря, а не 15 квітня, як було заплановано.

Україна вперше пройшла зимовий сезон за рахунок газу власного видобутку

Уперше в історії Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.

Як повідомили у НАК "Нафтогаз", цього вдалося досягти завдяки:

значному збільшенню видобутку Групою Нафтогаз у 2023 році;

успішній співпраці з приватними видобувниками.

Влада планує підтримувати тенденцію енергонезалежності країни й надалі.

Фото: ua.depositphotos.com