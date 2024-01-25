Tesla планирует производить доступный электромобиль Redwood: что известно

Компания Tesla хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood в середине 2025 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Tesla работает над запуском автомобиля следующего поколения

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что компания планирует начать производство электромобиля следующего поколения на заводе в Техасе во второй половине 2025 года.

По данным собеседников Reuters, новый электрокар – это компактный кроссовер.

Как пишет издание, Маск уже давно разжигает аппетиты поклонников и инвесторов относительно доступных электромобилей и самоуправляемых роботакси, которые, как ожидается, будут создаваться на более дешевых электромобильных платформах нового поколения.

Эти модели, включая автомобиль стоимостью 25 000 долларов США, позволят Tesla конкурировать с более дешевыми бензиновыми автомобилями и растущим количеством недорогих китайских электромобилей.

В последнем квартале 2023 года китайский автопроизводитель BYD опередил Tesla как самого лучшего в мире производителя электромобилей.

"В 2024 году темпы роста объема наших автомобилей могут быть значительно ниже, чем темпы роста, достигнутые в 2023 году, поскольку наши команды работают над запуском автомобиля следующего поколения на Gigafactory Texas", - говорится в квартальном отчете Tesla.

Сначала Маск пообещал построить автомобиль стоимостью 25 000 долларов в 2020 году, позже он отложил этот план, а затем возродил его. Самое дешевое предложение Tesla, седан Model 3, имеет первоначальную цену в США 38 990 долларов.

В прошлом году Маск сказал, что обеспокоен влиянием высоких процентных ставок на потребительский спрос на дорогие товары, такие как автомобили.

По словам двух собеседников издания, Tesla направила поставщикам "запросы на предложения" и приглашения к участию в торгах на модель "Redwood", и прогнозировала еженедельный объем производства 10 000 автомобилей.

Электромобиль стоимостью 25 000 долларов США

В мае Маск заявил, что Tesla работает над двумя новыми продуктами с потенциалом суммарных продаж 5 миллионов автомобилей в год.

"Как дизайн продуктов, так и технологии производства на голову превыше всего, что присутствует в отрасли", - сказал он на ежегодном собрании акционеров Tesla.

Согласно опубликованной в сентябре биографии Маска Уолтера Айзексона, Tesla планирует создать недорогое робототакси и электромобиль начального уровня стоимостью 25 000 долларов США.

В 2022 году Маск заявил, что в 2024 году Tesla изготовит специальное беспилотное такси с футуристическим видом после того, как несколько раз не достигла своей цели достичь полной возможности самостоятельного управления.

В марте прошлого года он и другие руководители компании Tesla заявляли о планах сократить вдвое стоимость автомобилей следующего поколения, но не указали временные рамки для запуска.

Отметим, компания Tesla готовится начать выпуск обновленной версии своего автомобиля Model Y со своего завода в Шанхае. Серийное производство обновленной модели Y может начаться в середине 2024 года.

Напомним, в июле Tesla представила для рынка США более дешевые варианты своего седана Model S и кроссовера Model X с меньшим запасом хода. Они стоят 78490 и 88490 долларов соответственно.