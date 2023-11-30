Через 4 года после анонса: Tesla объявила о выпуске Cybertruck и назвала цену (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Tesla провела мероприятие по случаю выпуска ее футуристического электропикапа Cybertruck, который был представлен в ноябре 2019 года. Об этом пишет Car and Driver.

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Авто выйдет в трех вариантах. В 2024 году стартует поставка более дорогих и мощных версий.

Полноприводный Cybertruck будет иметь два двигателя с общей мощностью 600 лошадиных сил, максимальную скорость в 180 км/ч и разгон до 60 миль (96 км/ч) за 4,1 секунды. Запас хода составит 547 км. При этом заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью до 250 кВт, которая добавляет до 218 км хода за 15 минут. Цена на этот автомобиль составит 79 990 долларов.

Cybertruck. Фото: Tesla Cybertruck. Фото: Tesla

Также ожидается выпуск самого мощного варианта автомобиля – Cyberbeast, который Tesla оснастила тремя двигателями с общей мощностью 845 л.с. Он будет разгоняться до 209 км/ч. Разгон до 96 км/м может занять всего 2,6 секунды. Запас хода указывается на уровне 515 км. А зарядка на 250 кВт прибавит до 206 км за 15 минут. Такой Cybertruck обойдется в 99 990 долларов.

Самая доступная версия автомобиля будет стоить 60 990 долларов. Она будет иметь привод на заднюю ось, разгон до 96 км/ч за 6,5 секунды, максимальную скорость 180 км/ч и запас хода примерно на 402 км. Однако в этой комплектации Cybertruck будет продаваться только с 2025 года.

The future should look like the future pic.twitter.com/jmuDOVYrYA — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Особенностью машины является то, что корпус изготовлен из нержавеющей стали. В то же время Cybertruck – это некрашеные автомобили.

Пикап имеет адаптивную пневматическую подвеску с ходом до 30,5 см и клиренсом 43,2 см, что в сочетании с 20-дюймовыми колесами обеспечивает высокую проходимость.

Грузоподъемность достигает 1133 кг, а объем багажника с закрытой крышкой составляет 1897 литров. Грузовая платформа может вместить багаж с габаритами до 242×121 см.

Что касается салона, то в нем есть 15 динамиков звуковой системы, большой 18,5-дюймовый сенсорный экран спереди, а для пассажиров на задних сиденьях – 9,4-дюймовый дисплей. Cybertruck оснащен портами USB-C для зарядки гаджетов мощностью до 65 Вт, а также розетками на 120/240 В.