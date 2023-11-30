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Через 4 роки після анонсу: Tesla оголосила про випуск Cybertruck і назвала ціну (ФОТО/ВІДЕО)
Компанія Tesla провела захід з нагоди випуску її футуристичного електропікапа Cybertruck, який було представлено в листопаді 2019 року. Про це пише Car and Driver.
Автівка вийде в трьох варіантах. У 2024 році стартує поставка більш дорогих і потужних версій.
Повнопривідний Cybertruck матиме два двигуни із загальною потужністю 600 кінських сил, максимальну швидкість в 180 км/год і розгін до 60 миль (96 км/год) за 4,1 секунди. Запас ходу становитиме 547 км. При цьому заявлена підтримка швидкої зарядки потужністю до 250 кВт, яке додає до 218 км ходу за 15 хвилин. Ціна на цю автівку становитиме 79 990 доларів.
Також очікується випуск найпотужнішого варіанту автомобіля – Cyberbeast, який Tesla оснастила трьома двигунами із загальною потужністю 845 к.с. Він розганятиметься загалом до 209 км/год. Розгін до 96 км/м може тривати лише 2,6 секунди. Запас ходу вказується на рівні 515 км. А зарядка на 250 кВт додасть до 206 км за 15 хвилин. Такий Cybertruck обійдеться в 99 990 доларів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Найдоступніша версія автівки коштуватиме 60 990 доларів. Вона матиме привід на задню вісь, розгін до 96 км/год за 6,5 секунди, максимальну швидкість 180 км/год і запас ходу приблизно на 402 км. Однак у цій комплектації Cybertruck продаватиметься лише з 2025 року.
Особливостями машини є те, що корпус виготовлено з нержавіючої сталі. Водночас Cybertruck – це нефарбовані автівки.
Пікап має адаптивну пневматичну підвіску з ходом до 30,5 см та кліренсом 43,2 см, що в поєднанні з 20-дюймовими колесами забезпечує високу прохідність.
Вантажопідйомність досягає 1133 кг, а обʼєм багажника із закритою кришкою становить 1897 літрів. Вантажна платформа може вмістити багаж із габаритами до 242×121 см.
Що стосується салону, то в ньому є 15 динаміків звукової системи, великий 18,5-дюймовий сенсорний екран спереду, а для пасажирів на задніх сидіннях – 9,4-дюймовий дисплей. Cybertruck оснащено портами USB-C для зарядки ґаджетів із потужністю до 65 Вт, а також розетками на 120/240 В.