Киев стал городом-побратимом с еще одной европейской столицей

Сегодня, 3 мая, Киев стал городом-побратимом с еще одним европейским городом - столицей Хорватии Загребом.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с мэром столицы Хорватии Томиславом Томашевичем они подписали на саммите мэров европейских городов в Париже.

Загреб стал 14-м городом, с которыми Киев заключил побратимские отношения за время полномасштабного вторжения России в Украину.

Кличко поблагодарил друзей и партнеров, которые поддерживают, помогают и готовы в дальнейшем развивать и усиливать сотрудничество с Киевом и Украиной.

Какие города являются побратимами Киева

В ноябре 2023 года на Киевском инвестиционном форуме в Брюсселе мэр столицы Виталий Кличко подписал соглашение о сотрудничестве между Киевом и столицей Европейского Союза.

Также Киев и испанский Барселона стали городами-побратимами. К этому списку присоединился и Мадрид.

Киевский городской совет проголосовал за лишение этого статуса Минска из-за соучастия Беларуси в российской военной агрессии против Украины.

Побратимами Киева, согласно данным на сайте мэрии, являются также такие города мира: Анкара, Астана, Афины, Ашхабад, Баку, Белград, Берлин, Берн, Бишкек, Бразилиа, Братислава, Брюссель, Будапешт, Буэнос-Айрес, Варшава, Вена, Вильнюс, Гавана, Хельсинки, Гуанчжоу, Джакарта, Эдинбург, Ереван, Иерусалим, Женева, Кишинев, Киото, Краков, Лейпциг, Лима, Лиссабон, Мехико, Мюнхен, Оденсе, Ош, Париж, Пекин, Подгорица, Познань, Претор, Рим, Рио-де-Жанейро, Сантьяго-де-Чили, София, Стокгольм, Сучжоу, Таллин, Тампере, Ташкент, Тбилиси, Тирана, Торонто, Триполи (Ливия), Тулуза, Ухань, Флоренция и Чикаго.