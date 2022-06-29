Киев и Мадрид стали побратимами

Мэр Киева Виталий Кличко 29 июня подписал с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой меморандум о побратимстве двух городов. Об этом мэр украинской столицы сообщил на своей странице в Facebook.

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"Мадрид стал первым испанским городом-побратимом Киева. Это историческое событие для наших городов, и произошло оно во время исторического саммита НАТО, который проходит в эти дни в Мадриде... Сегодня Мадрид принимает беженцев из Украины, оказывает гуманитарную помощь Киеву и Украине. Обсудили мы и многие проекты, которые планируем совместно воплотить в украинской и испанской столицах", - отметил Кличко.

Он поблагодарил испанских партнеров за поддержку Украины в это критическое для нее время и выразил убеждение, что наше сотрудничество с Мадридом будет эффективным и полезным для двух столиц.

Кроме того, Кличко сообщил, что с братом Владимиром в ходе визита в Мадрид встретился, в частности, с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

"Пакет помощи, принятый НАТО для Украины на саммите в Мадриде, – важная поддержка для нашего государства и сигнал о дальнейшем сотрудничестве и перспективе развития отношений с альянсом. Сегодня в ходе дискуссии "Взгляд из Киева", в которой мы принимали участие с братом, я подчеркнул, что Россия использует все средства, чтобы уничтожить Украину и ее народ", – написал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что если позволить российскому президенту Владимиру Путину одержать победу в Украине, результаты будут ужасающими не только для нее, но и будут разрушительными для НАТО и демократического мира.

"Поэтому сегодня – пора действовать, оказывать Украине помощь. Самое главное – высококачественным эффективным оружием. Но также важна помощь экономическая, по кибербезопасности и информационная", - добавил Кличко.

Отметим, что побратимами Киева, согласно данным на сайте мэрии, являются 59 городов мира. Это Анкара, Астана, Афины, Ашхабад, Баку, Белград, Берлин, Берн, Бишкек, Бразилиа, Братислава, Брюссель, Будапешт, Буэнос-Айрес, Варшава, Вена, Вильнюс, Гавана, Хельсинки, Гуанчжоу, Джакарта, Эдинбург, Ереван, Иерусалим, Женева, Кишинев, Киото, Краков, Лейпциг, Лима, Лиссабон, Мехико, Минск, Мюнхен, Оденсе, Ош, Париж, Пекин, Подгорица, Познань, Претория, Рига, Рим, Рио-де-Жанейро, Сантьяго-де-Чили, София, Стокгольм, Сучжоу, Таллин, Тампере, Ташкент, Тбилиси, Тирана, Торонто, Триполи (Ливия), Тулуза, Ухань, Флоренция и Чикаго.

Однако 9 июня Киевский городской совет проголосовал за лишение этого статуса Минска из-за соучастия Беларуси в российской военной агрессии против Украины.