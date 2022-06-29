Київ та Мадрид стали побратимами

Мер Києва Віталій Кличко 29 червня підписав з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою меморандум про побратимство двох міст. Про це мер української столиці повідомив на свої сторінці в Facebook.

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"Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва. Це історична подія для наших міст, і відбулася вона під час історичного самміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді... Сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні. Обговорили ми і чимало проектів, які плануємо спільно втілити в українській та іспанській столицях", - зазначив Кличко.

Він подякував іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час і висловив переконання, що наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для двох столиць.

Крім того, Кличко повідомив, що із братом Володимиром під час візиту до Мадриду зустрівся, зокрема, з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Австрії Карлом Нехаммером.

"Пакет допомоги, який НАТО ухвалив для України на самміті в Мадриді, – важлива підтримка для нашої держави і сигнал про подальшу співпрацю та перспективу розвитку відносин з альянсом. Сьогодні під час дискусії "Погляд з Києва", в якій ми брали участь з братом, я підкреслив, що Росія використовує всі засоби, щоб знищити Україну та її народ", - написав мер.

Градоначальник підкреслив, що якщо дозволити російському президентові Володимиру Путіну одержати перемогу в Україні, результати будуть жахливими не тільки для неї, але й будуть руйнівними і для НАТО та демократичного світу.

"Тому сьогодні – час діяти, надавати Україні допомогу. Найголовніше – високоякісною ефективною зброєю. Але також важлива допомога економічна, з кібербезпеки та інформаційна", - додав Кличко.

Зазначимо, що наразі побратимами Києва, згідно з даними на сайті мерії, є 59 міст світу. Це Анкара, Астана, Афіни, Ашгабат, Баку, Белград, Берлін, Берн, Бішкек, Бразиліа, Братислава, Брюссель, Будапешт, Буенос-Айрес, Варшава, Відень, Вільнюс, Гавана, Гельсінкі, Гуанчжоу, Джакарта, Единбург, Єреван, Єрусалим, Женева, Кишинів, Кіото, Краків, Лейпциг, Ліма, Лісабон, Мехіко, Мінськ, Мюнхен, Оденсе, Ош, Париж, Пекін, Подгориця, Познань, Преторія, Рига, Рим, Ріо-де-Жанейро, Сантьяго-де-Чилі, Софія, Стокгольм, Сучжоу, Таллінн, Тампере, Ташкент, Тбілісі, Тирана, Торонто, Тріполі (Лівія), Тулуза, Ухань, Флоренція та Чикаго.

Однак 9 червня Київська міська рада проголосувала за позбавлення цього статусу Мінська через співучасть Білорусі у російській військовій агресії проти України.