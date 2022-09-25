Столица Украины Киев и испанская Барселона стали городами-побратимами. Барселона и дальше будет помогать и поддерживать Киев и Украину.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Киев и Барселона стали городами-побратимами. Сегодня очень важно сотрудничество на уровне городов, потому что именно города играют ключевую роль в развитии государств и углублении сотрудничества между ними", - отметил городской голова.

По его словам, Барселона передавала Украине пожарные авто, гуманитарную помощь, предоставила временное убежище спасавшимся от войны украинцам.

Кличко отметил, что мэр Барселоны Ада Колоу подчеркнула, что ее город и дальше будет помогать и поддерживать Киев и Украину.

"В частности, мы также обсудили сотрудничество в сфере общественного транспорта, экологии, smart city и культуры", - подчеркнул мэр столицы.

Он добавил, что в эти выходные Барселона празднует Дни города.

"В следующем году городом-партнером в праздновании дня рождения Барселоны будет Киев. На улицах Барселоны будет представлена украинская культура, кухня, состоятся мероприятия с участием художников из Киева", - отметил Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 29 июня подписал с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой меморандум о побратимстве двух городов.

А 9 июня Киевский городской совет проголосовал за лишение этого статуса Минска из-за соучастия Беларуси в российской военной агрессии против Украины.

Побратимами Киева, согласно данным на сайте мэрии, являются также такие города мира: Анкара, Астана, Афины, Ашхабад, Баку, Белград, Берлин, Берн, Бишкек, Бразилиа, Братислава, Брюссель, Будапешт, Буэнос-Айрес, Варшава, Вена, Вильнюс, Гавана, Хельсинки, Гуанчжоу, Джакарта, Эдинбург, Ереван, Иерусалим, Женева, Кишинев, Киото, Краков, Лейпциг, Лима, Лиссабон, Мехико, Мюнхен, Оденсе, Ош, Париж, Пекин, Подгорица, Познань, Претория Рим, Рио-де-Жанейро, Сантьяго-де-Чили, София, Стокгольм, Сучжоу, Таллин, Тампере, Ташкент, Тбилиси, Тирана, Торонто, Триполи (Ливия), Тулуза, Ухань, Флоренция и Чикаго.