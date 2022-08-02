Ирпень станет побратимом американского Майами

Город Ирпень Киевской области намерен договориться о побратимстве с американским городом Майами (штат Флорида). Соответствующее решение было одобрено Ирпенским городским советом 2 августа, сообщил мэр Александр Маркушин.

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"В Майами такое же решение было принято в конце июля. Впереди у нас - подписание соглашения о побратимстве и сотрудничестве с мэром Майами Фрэнсисом Суаресом", - отметил он.

По словам городского головы, в налаживании международных связей помогли депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий и глава Инвестиционного совета Ирпеня и бывший мэр города Владимир Карплюк.

Отметим, что хотя Майами как отдельный муниципалитет является вторым по величине городом своего штата и только 44-м (по состоянию на 2021 год - 440 тысяч жителей) в целом в США, он является центром четвертой по величине в стране 6-миллионной агромерации.

В Ирпене же, который в последние годы продолжал активно развиваться, перед российским вторжением и временной оккупацией проживало, по официальной оценке, около 65 тысяч жителей.

Однако в результате боевых действий в конце февраля и в марте город получил очень значительные разрушения. В частности, было разрушено и повреждено 9690 жилых домов и приусадебных построек и сооружений общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров, что составляет 48% жилого фонда. Аналитический центр KSE Institute оценил ущерб для инфраструктуры города в 25,3 миллиарда гривен.

Отметим, что ныне обратимами Ирпеня являются города Алитус и Паневежис (Литва), Борна (Германия), Кашкайш (Португалия), Милуоки (США), Молодечно (Беларусь), Мцхета (Грузия), Пиш (Польша) и Смела (Черкасская область Украины).

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