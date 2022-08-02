Ірпінь стане побратимом американського Маямі

Місто Ірпінь Київської області має намір домовитися про побратимство з американським містом Маямі (штат Флорида). Відповідне рішення було схвалене Ірпінською міською радою 2 серпня, повідомив мер Олександр Маркушин.

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"У Маямі таке ж рішення прийняли наприкінці липня. Попереду в нас - підписання угоди про побратимство та співпрацю з мером Маямі Френсісом Суаресом", - зазначив він.

За словами міського голови, у налагодженні міжнародних зв’язків посприяли депутат Верховної Ради Мар’ян Заблоцький та голова Інвестиційної ради Ірпеня й колишній мер міста Володимир Карплюк.

Зазначимо, що хоча Маямі як окремий муніципалітет є лише другим за величиною містом свого штату та лише 44-м (станом на 2021 рік - 440 тисяч мешканців) загалом у США, воно є центром четвертої за величиною в країні 6-мільйонної агромерації.

В Ірпені ж, який останні роки продовжував активно розбудовуватися, перед російським вторгненням та тимчасовою окупацією проживало, за офіційною оцінкою, біля 65 тисяч мешканців.

Однак внаслідок бойових дій в кінці лютого та в березні місто зазнало дуже значних руйнувань. Зокрема, було зруйновано та пошкоджено 9690 житлових будинків та присадибних будівель і споруд загальною площею 4,1 мільйона квадратних метрів, що складає 48% житлового фонду. Аналітичний центр KSE Institute оцінює збитки для інфраструктури міста у 25,3 мільярда гривень.

Зазначимо, що наразі побратимами Ірпеня є міста Алітус та Паневежис (Литва), Борна (Німеччина), Кашкайш (Португалія), Мілуокі (США), Молодечно (Білорусь), Мцхета (Грузія), Піш (Польща) та Сміла (Черкаська область України).

Джерело фото: ua.depositphotos.com