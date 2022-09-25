Столиця України Київ та іспанська Барселона стали містами-побратимами. Барселона і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ та Барселона стали містами-побратимами. Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними", - зазначив міський голова.

За його словами, Барселона передавала Україні пожежні авто, гуманітарну допомогу, надала тимчасовий притулок українцям, які рятувалися від війни.

Кличко зауважив, що мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що її місто і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну.

"Зокрема, ми також обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури", - підкреслив мер столиці.

Він додав, що цими вихідними Барселона святкує Дні міста.

"Наступного року містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони буде Київ. На вулицях Барселони буде представлена українська культура, кухня, відбудуться заходи за участі митців із Києва", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 29 червня підписав з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою меморандум про побратимство двох міст.

А 9 червня Київська міська рада проголосувала за позбавлення цього статусу Мінська через співучасть Білорусі у російській військовій агресії проти України.

Наразі побратимами Києва, згідно з даними на сайті мерії, є також такі міста світу: Анкара, Астана, Афіни, Ашгабат, Баку, Белград, Берлін, Берн, Бішкек, Бразиліа, Братислава, Брюссель, Будапешт, Буенос-Айрес, Варшава, Відень, Вільнюс, Гавана, Гельсінкі, Гуанчжоу, Джакарта, Единбург, Єреван, Єрусалим, Женева, Кишинів, Кіото, Краків, Лейпциг, Ліма, Лісабон, Мехіко, Мюнхен, Оденсе, Ош, Париж, Пекін, Подгориця, Познань, Преторія, Рига, Рим, Ріо-де-Жанейро, Сантьяго-де-Чилі, Софія, Стокгольм, Сучжоу, Таллінн, Тампере, Ташкент, Тбілісі, Тирана, Торонто, Тріполі (Лівія), Тулуза, Ухань, Флоренція та Чикаго.