Ближе к Европе: Киев и Брюссель стали городами-побратимами

На проходящем в Брюсселе Киевском инвестиционном форуме мэр столицы Виталий Кличко подписал соглашение о сотрудничестве между Киевом и столицей Европейского Союза.

Об этом сообщил Кличко в своем Телеграмм-канале.

"Киев и Брюссель теперь города-побратимы. Сегодня на проходящем в Брюсселе Киевском инвестиционном форуме мы с Филиппом Клозом подписали соглашение о сотрудничестве наших городов", - отметил он.

По словам главы Киева, для возобновления и развития украинской столицы очень нужна международная поддержка.

"Брюссельская платформа, которую в прошлом году создали европейские города для помощи Киеву, уже дала старт активным процессам в важных для Киева проектах. В частности, создание современного реабилитационного центра для военных, оснащение отделений медучреждений столицы, устройство лаборатории по производству инновационных биомедицинских продуктов, социальной поддержки ", – отметил Кличко.

Он добавил, что сегодня местные власти Киева сотрудничают с европейскими муниципалитетами, которые коммуникируют с местными бизнесами, ищут возможности для реализации приоритетных для столицы проектов, а именно медицины, энергетической и экологической безопасности, образования, коммунальной сферы, проектов по обновлению общественного транспорта.

"Отношения Киева и Брюсселя являются примером эффективного сотрудничества городов, которое мы продолжим развивать", - подытожил Кличко.

Напомним, в сентябре 2022 года Киев и испанская Барселона стали городами-побратимами. А в июне Кличко подписал с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой. меморандум о побратимстве двух городов.

Также Киевский городской совет проголосовал за лишение этого статуса Минска из-за соучастия Беларуси в российской военной агрессии против Украины.

Побратимами Киева, согласно данным на сайте мэрии, являются также такие города мира: Анкара, Астана, Афины, Ашхабад, Баку, Белград, Берлин, Берн, Бишкек, Бразилиа, Братислава, Брюссель, Будапешт, Буэнос-Айрес, Варшава, Вена, Вильнюс, Гавана, Хельсинки, Гуанчжоу, Джакарта, Эдинбург, Ереван, Иерусалим, Женева, Кишинев, Киото, Краков, Лейпциг, Лима, Лиссабон, Мехико, Мюнхен, Оденсе, Ош, Париж, Пекин, Подгорица, Познань, Претор, Рим, Рио-де-Жанейро, Сантьяго-де-Чили, София, Стокгольм, Сучжоу, Таллин, Тампере, Ташкент, Тбилиси, Тирана, Торонто, Триполи (Ливия), Тулуза, Ухань, Флоренция и Чикаго.