Ближче до Європи: Київ та Брюссель стали містами-побратимами

На Київському інвестиційному форумі, який відбувається в Брюсселі, мер столиці Віталій Кличко підписав угоду про співпрацю між Києвом та столицею Європейського Союзу.

Про це повідомив Кличко у своєму Телеграм-каналі

"Київ та Брюссель тепер міста-побратими. Сьогодні на Київському інвестиційному форумі, який відбувається в Брюсселі, ми з Філіпом Клозом підписали угоду про співпрацю наших міст", - зазначив він.

За словами очільника Києва, для відновлення і розвитку української столиці дуже потрібна міжнародна підтримка.

"Брюссельська платформа, яку минулого року створили європейські міста задля допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проектах. Зокрема, зі створення сучасного реабілітаційного центру для військових, оснащення відділень медзакладів столиці, облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, соціальної підтримки", - зазначив Кличко.

Він додав, що сьогодні місцева влада Києва співпрацює з європейськими муніципалітетами, які комунікують з місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для столиці проектів, а саме, медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери, проектів з оновлення громадського транспорту.

"Відносини Києва та Брюсселя є прикладом ефективної співпраці міст, яку ми продовжимо розвивати", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Київ та іспанська Барселона стали містами-побратимами. А у червні Кличко підписав з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою меморандум про побратимство двох міст.

Також Київська міська рада проголосувала за позбавлення цього статусу Мінська через співучасть Білорусі у російській військовій агресії проти України.

Наразі побратимами Києва, згідно з даними на сайті мерії, є також такі міста світу: Анкара, Астана, Афіни, Ашгабат, Баку, Белград, Берлін, Берн, Бішкек, Бразиліа, Братислава, Брюссель, Будапешт, Буенос-Айрес, Варшава, Відень, Вільнюс, Гавана, Гельсінкі, Гуанчжоу, Джакарта, Единбург, Єреван, Єрусалим, Женева, Кишинів, Кіото, Краків, Лейпциг, Ліма, Лісабон, Мехіко, Мюнхен, Оденсе, Ош, Париж, Пекін, Подгориця, Познань, Преторія, Рига, Рим, Ріо-де-Жанейро, Сантьяго-де-Чилі, Софія, Стокгольм, Сучжоу, Таллінн, Тампере, Ташкент, Тбілісі, Тирана, Торонто, Тріполі (Лівія), Тулуза, Ухань, Флоренція та Чикаго.