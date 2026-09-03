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Затримки постачань змусили країни Азії шукати заміну пшениці з України та РФ

зерно
Скільки коштує перевезення зерна з різних регіонів

Азійські імпортери пшениці придбали щонайменше 500 тисяч тонн австралійської та аргентинської пшениці. Покупці намагаються замінити чорноморські вантажі, які затримуються через атаки на судна й експортну інфраструктуру в регіоні.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Чому покупці шукають іншу пшеницю

"За останній тиждень-десять днів були укладені оптові угоди на австралійську, а також аргентинську пшеницю для задоволення нагальних потреб", – сказав азійський трейдер міжнародної торгової компанії.

Імпортери шукають заміну вантажам із Росії та України, які не надійшли вчасно через проблеми з судноплавством та роботою зернової інфраструктури в Чорному морі.

Серед покупців — Індонезія, Бангладеш, В'єтнам, Малайзія, Таїланд та Шрі-Ланка. Азійські борошномельні підприємства раніше забронювали близько 2–2,5 млн тонн чорноморської пшениці з поставками у липні–вересні. Це становить приблизно 30–50% їхнього імпортного попиту.

Пшениця з Австралії та Аргентини дорожча

За даними трейдерів, австралійську преміальну білу пшеницю купували приблизно по $315–330 за тонну з урахуванням вартості та фрахту. Аргентинська пшениця коштувала близько $310–315 за тонну.

Для порівняння, чорноморську пшеницю на поставки у серпні–вересні бронювали переважно по $260–280 за тонну.

На тлі скорочення пропозиції з Чорного моря ф'ючерси на пшеницю в Чикаго з кінця червня зросли приблизно на 35%. У вівторок ціни досягли найвищого рівня за 3,5 року після повідомлень про відмову Москви від мораторію на атаки в Чорноморському регіоні та удари по українській портовій інфраструктурі.

Деякі азійські покупці також використовують контейнерні перевезення, щоб отримати пшеницю для поточних потреб та зменшити ризики.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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