Задержки поставок заставили страны Азии искать замену пшенице из Украины и РФ

Азиатские импортеры пшеницы приобрели не менее 500 тысяч тонн австралийской и аргентинской пшеницы. Покупатели пытаются заменить черноморские грузы, задерживаемые из-за атак на суда и экспортную инфраструктуру в регионе.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Почему покупатели ищут другую пшеницу

"За последнюю неделю-десять дней были заключены оптовые соглашения на австралийскую, а также аргентинскую пшеницу для удовлетворения неотложных потребностей", – сказал азиатский трейдер международной торговой компании.

Импортеры ищут замену грузам из России и Украины, которые не поступили вовремя из-за проблем с судоходством и работой зерновой инфраструктуры в Черном море.

Среди покупателей – Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Малайзия, Таиланд и Шри-Ланка. Азиатские мукомольные предприятия ранее забронировали около 2–2,5 млн. тонн черноморской пшеницы с поставками в июле–сентябре. Это составляет примерно 30–50% их импортного спроса.

Пшеница из Австралии и Аргентины дороже

По данным трейдеров, австралийскую премиальную белую пшеницу покупали примерно по $315–330 за тонну с учетом стоимости и фрахта. Аргентинская пшеница стоила около $310–315 за тонну.

Для сравнения, черноморскую пшеницу на поставки в августе-сентябре бронировали преимущественно по $260-280 за тонну.

На фоне сокращения предложения по Черному морю фьючерсы на пшеницу в Чикаго с конца июня выросли примерно на 35%. Во вторник цены достигли самого высокого уровня за 3,5 года после сообщений об отказе Москвы от моратория на атаки в Черноморском регионе и ударах по украинской портовой инфраструктуре.

Некоторые азиатские покупатели также используют контейнерные перевозки, чтобы получить пшеницу для текущих нужд и снизить риски.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.