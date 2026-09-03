RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

+0,15

EUR

51,64

+0,11

Готівковий курс:

USD

44,83

44,71

EUR

52,05

51,84

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Німеччина побудує до 11 ГВт газових електростанцій: ЄС схвалив схему на €35 млрд

Німеччина
Німеччина побудує до 11 ГВт газових електростанцій

Європейська комісія погодила програму державної підтримки Німеччини обсягом до 35 мільярдів євро для зміцнення енергетичної безпеки та забезпечення стабільного електропостачання. У межах цієї ініціативи країна планує спорудити газові електростанції сукупною потужністю до 11 ГВт упродовж наступних п'яти років.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на рішення Європейської комісії.

Оскільки надання масштабних державних субсидій у межах Євросоюзу жорстко регламентується антимонопольними нормами для збереження чесної конкуренції, реалізація проєкту потребувала обов'язкового дозволу Брюсселя. 

У регуляторному висновку зазначено, що запропоновані заходи є необхідними та пропорційними для гарантування стабільності енергосистеми.

Як працюватимуть нові енергоблоки

Нова генерація має запобігти дефіциту в електропостачанні починаючи з 2031 року. Основні параметри проєкту:

  • Балансувальна роль: об'єкти вмикатимуть у періоди пікових навантажень або під час нестачі електроенергії від сонця та вітру;
  • Перехід на водень: спершу станції працюватимуть на природному газі, але згодом їх зобов'язані повністю перевести на чистий водень — цей процес мають завершити до 2045 року;
  • Кліматичні орієнтири: реалізація програми відбуватиметься паралельно зі збільшенням частки відновлюваної енергетики до 80% до 2030 року та повною відмовою від вугільних ТЕС до 2038 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європі бракує газу перед зимою. Газові сховища ЄС станом на кінець серпня 2026 року були заповнені лише на 65% за п'ятирічної норми у 82%, тому для досягнення цільового показника країнам необхідно додатково закачати понад 100 ТВт·год палива.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності