Німеччина побудує до 11 ГВт газових електростанцій: ЄС схвалив схему на €35 млрд

Європейська комісія погодила програму державної підтримки Німеччини обсягом до 35 мільярдів євро для зміцнення енергетичної безпеки та забезпечення стабільного електропостачання. У межах цієї ініціативи країна планує спорудити газові електростанції сукупною потужністю до 11 ГВт упродовж наступних п'яти років.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на рішення Європейської комісії.

Оскільки надання масштабних державних субсидій у межах Євросоюзу жорстко регламентується антимонопольними нормами для збереження чесної конкуренції, реалізація проєкту потребувала обов'язкового дозволу Брюсселя.

У регуляторному висновку зазначено, що запропоновані заходи є необхідними та пропорційними для гарантування стабільності енергосистеми.

Як працюватимуть нові енергоблоки

Нова генерація має запобігти дефіциту в електропостачанні починаючи з 2031 року. Основні параметри проєкту:

Балансувальна роль: об'єкти вмикатимуть у періоди пікових навантажень або під час нестачі електроенергії від сонця та вітру;

Перехід на водень: спершу станції працюватимуть на природному газі, але згодом їх зобов'язані повністю перевести на чистий водень — цей процес мають завершити до 2045 року;

Кліматичні орієнтири: реалізація програми відбуватиметься паралельно зі збільшенням частки відновлюваної енергетики до 80% до 2030 року та повною відмовою від вугільних ТЕС до 2038 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європі бракує газу перед зимою. Газові сховища ЄС станом на кінець серпня 2026 року були заповнені лише на 65% за п'ятирічної норми у 82%, тому для досягнення цільового показника країнам необхідно додатково закачати понад 100 ТВт·год палива.