Германия построит до 11 ГВт газовых электростанций: ЕС одобрил схему на €35 млрд

Европейская комиссия согласовала программу государственной поддержки Германии в размере до 35 миллиардов евро для укрепления энергетической безопасности и обеспечения стабильного электроснабжения. В рамках этой инициативы страна планирует построить газовые электростанции совокупной мощностью до 11 ГВт в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на решение Европейской комиссии.

Поскольку предоставление масштабных государственных субсидий в рамках Евросоюза жестко регламентируется антимонопольными нормами для сохранения честной конкуренции, реализация проекта нуждалась в обязательном разрешении Брюсселя.

В регуляторном заключении указано, что предложенные меры необходимы и пропорциональны для гарантирования стабильности энергосистемы.

Как будут работать новые энергоблоки

Новое поколение должно предотвратить дефицит в электроснабжении начиная с 2031 года. Основные параметры проекта:

Балансировочная роль: объекты будут включать в периоды пиковых нагрузок или при недостатке электроэнергии от солнца и ветра;

Переход на водород: сначала станции будут работать на природном газе, но впоследствии они обязаны полностью перевести на чистый водород — этот процесс должны завершить к 2045 году;

Климатические ориентиры: реализация программы будет проходить параллельно с увеличением доли возобновляемой энергетики до 80% к 2030 году и полным отказом от угольных ТЭС до 2038 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Европе не хватает газа перед зимой. Газовые хранилища ЕС на конец августа 2026 года были заполнены лишь на 65% при пятилетней норме в 82%, поэтому для достижения целевого показателя странам необходимо дополнительно закачать более 100 ТВт·ч топлива.