Збереження ресурсів та екологічна безпека: на "зелене" відновлення України спрямують 21,5 млн євро

Україна та ЄС розпочинають новий проект – EU4Green Recovery East. Програма, спрямована на розвиток циркулярної економіки, сталого управління водними ресурсами та управління екологічними даними.

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Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Що відомо про програму

Відзначається, що програма триватиме чотири роки та має загальний бюджет 21,5 млн євро.

"Для України, яка стоїть на порозі масштабної відбудови, це широкі можливості та суттєва допомога", - зазначила Гринчук.

Наразі спільно з ПРООН розробляється законопроект "Про зелене відновлення", який повністю відповідає Зеленій таксономії та досвіду ЄС.

Цей законопроект стане стратегією стійкої відбудови країни. Окрім того, ініціатива EU4Green Recovery East відкриває нові можливості для українського бізнесу, сприяючи підвищенню ефективності використання ресурсів і створенню нових робочих місць.

Уточнюється, що вже зроблено перші кроки у підготовці робочого плану для адаптації заходів програми до конкретних потреб України. Попереду – технічні зустрічі спеціалістів у відповідних сферах.

Довідково:

Циркулярна економіка – зменшення відходів, повторне використання матеріалів, екологічні технології.

– зменшення відходів, повторне використання матеріалів, екологічні технології. Сталий водний менеджмент – збереження водних ресурсів, очищення стічних вод, захист екосистем.

– збереження водних ресурсів, очищення стічних вод, захист екосистем. Екологічні дані – цифровий моніторинг довкілля, відкриті бази даних, автоматизація екологічної політики.

Екологічні збитки від війни

За останніми підрахунками підрив греблі Каховської ГЕС спричинив екологічні збитки на суму приблизно 78 млрд грн, проте повну картину збитків можна буде оцінити лише після деокупації півдня України.

Зауважимо, за 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення, Україна оцінювала екологічні збитки, завдані воєнними діями, приблизно в 71 млрд дол.