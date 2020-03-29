Британских волонтеров освободили от автострахования на период пандемии COVID-19

Представители волонтерской группы NHS Volunteer Responders в Великобритании, которые оказывают помощь в борьбе с пандемией коронавируса Covid-19, освобождены от обязанности обновлять или расширять страховое покрытие своих полисов автострахования.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на Ассоциацию британских страховщиков (ABI), более 500 тысяч волонтеров, которые вызвались поддержать усилия медиков, полиции и социальных служб по борьбе с пандемией Covid-19, могут использовать свой автомобиль даже, если страховка отсутствует или просрочена.

Это относится ко всем категориям волонтеров, которые осуществляют перевозку на собственных автомобилях пациентов, оборудования или предметов первой необходимости.

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"Волонтеры, которые отдают свое время на помощь, могут быть уверены, что им не нужно тратить время на телефонные разговоры, чтобы сообщить своему автостраховщику, что они используют свою машину для волонтерской работы", — прокомментировал советник по автострахованию ABI Лоренц Гергер.

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Напомним, страховые компании из Великобритании Admiral, Aviva и Direct Line объявили о приостановке с 13 марта продаж туристического страхования новым клиентам из-за эпидемии коронавируса.