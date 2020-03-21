Страхование и финуслуги 8 минут назад

Страховой гигант АХА запустил спецпрограмму для беспилотных авто

Главная особенность страховой программы заключается в возможности клиента по своему усмотрению формировать страховое покрыти

Страховой гигант АХА запустил спецпрограмму для беспилотных авто Страховой гигант АХА запустил спецпрограмму для беспилотных авто
Фото: Raconteur

Дочерняя компания французской страховой группы в Великобритании AXA XL объявила о запуске новой страховой программы для транспортных средств с автономным управлением.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на пресс-релиза страховщика, в перечень застрахованных рисков в программу включены: ответственность перед третьими лицами, угон и повреждения транспортного средства.

По информации издания, главная особенность страховой программы заключается в возможности клиента по своему усмотрению формировать страховое покрытие, дополняя необходимыми опциями: ответственностью за ущерб вследствие кибернетической атаки, ответственностью в рамках судебного разбирательства, расходами на восстановление утерянных данных и другими.

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В компании отметили, что только в 2018 году инвестиции в развитие автономных технологий во всем мире превысили $10,3 млрд, при этом количество компаний, использующих в своей деятельности "умные" машины, также растет.

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"Мы увидели в этом возможность и создали настраиваемую единую политику для поддержки тех дальновидных компаний, которые уже формируют и используют автономные технологии", — прокомментировали в AXA XL.

Напомним, страховые компании из Великобритании Admiral, Aviva и Direct Line объявили о приостановке с 13 марта продаж туристического страхования новым клиентам из-за эпидемии коронавируса.

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