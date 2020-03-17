На Туманном Альбионе прекратили продажу туристических страховок новым клиентам

Страховые компании из Великобритании Admiral, Aviva и Direct Line объявили о приостановке с 13 марта продаж туристического страхования новым клиентам.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на Reuters, такое решение продиктовано высокой вероятностью отмены или задержки запланированной поездки в условиях распространения коронавируса и связанными с этим карантинными мероприятиями в ряде стран.

"Текущая глобальная ситуация с коронавирусом означает, что существует большая вероятность нарушения планов поездок людей, поэтому мы решили сосредоточить наше внимание на наших существующих клиентах", — прокомментировали в Aviva.

В компании отметили, что за минувшую неделю объем выплаченных страховых претензий по договорам туристического страхования превысил $618 тысяч.

Ранее решение приостановить продажи туристического страхования новым клиентам приняла дочерняя компания Allianz в Великобритании LV =. Обслуживание по действующим полисам туристического страхования будет проводиться в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса и приостановка работы китайских предприятий в карантинной зоне вынуждает страхового гиганта Ping An нарастить инвестиции в развитие цифровых продуктов.