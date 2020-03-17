Страхование и финуслуги 8 минут назад

На Туманном Альбионе прекратили продажу туристических страховок новым клиентам

Такое решение продиктовано высокой вероятностью отмены или задержки запланированной поездки в условиях распространения коронавируса

На Туманном Альбионе прекратили продажу туристических страховок новым клиентам На Туманном Альбионе прекратили продажу туристических страховок новым клиентам
GoodSurfing

Страховые компании из Великобритании Admiral, Aviva и Direct Line объявили о приостановке с 13 марта продаж туристического страхования новым клиентам.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на Reuters, такое решение продиктовано высокой вероятностью отмены или задержки запланированной поездки в условиях распространения коронавируса и связанными с этим карантинными мероприятиями в ряде стран.

"Текущая глобальная ситуация с коронавирусом означает, что существует большая вероятность нарушения планов поездок людей, поэтому мы решили сосредоточить наше внимание на наших существующих клиентах", — прокомментировали в Aviva.

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В компании отметили, что за минувшую неделю объем выплаченных страховых претензий по договорам туристического страхования превысил $618 тысяч.

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Ранее решение приостановить продажи туристического страхования новым клиентам приняла дочерняя компания Allianz в Великобритании LV =. Обслуживание по действующим полисам туристического страхования будет проводиться в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса и приостановка работы китайских предприятий в карантинной зоне вынуждает страхового гиганта Ping An нарастить инвестиции в развитие цифровых продуктов.

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