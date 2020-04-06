Убытки мировых автогигантов могут превысить $100 млрд — Financial Times

Убытки мировых автопроизводителей могут превысить $100 млрд, если до конца апреля они не возобновят производство в Северной Америке и Европе.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на расчеты владельца исследовательской лаборатории AutoAnalysis Яна Генри.

Как отмечает издание, в Европе потери могут достигнуть $66 млрд, в Северной Америке — около $52 млрд.

По словам Генри, за каждую неделю простоя производства отрасль теряет $8 млрд в Европе и около $7,5 млрд в Северной Америке. Эксперт в своих оценках основывается на прогнозах производства в этом году, включая запуск новых моделей и ожиданиях спроса.

В прошлом месяце продажи автомобилей в Западной Европе упали на две трети. В США реализация автомобилей в марте рухнула до 10-летнего минимума.

При этом, в апреле прогнозируют еще большее падение на фоне поддержания ограничительных мер и временного закрытия дилерских центров.

Ранее стало известно, что Volkswagen Group и Airbus закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса. Глава Volkswagen Герберт Дисс в эфире немецкого телеканала ZDF заявил, что концерн каждую неделю теряет около 2 млрд евро из-за последствий глобального распространения коронавируса.

Напомним, японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки неизвестного ранее коронавируса.

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Ранее Hyundai объявил, что вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавируса. Причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая.

Впоследствии Hyundai заявил, что в течение полугода будет помогать выплачивать кредиты своим клиентам в США, которые лишились работы из-за эпидемии коронавируса.