Транспорт 1 час назад

Hyundai оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса

Это не первый случай, когда Hyundai предлагает финансовую помощь клиентам, пострадавшим от глобальных кризисов

Hyundai оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса Hyundai оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса
Фото: MotorGlobe

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai заявил, что в течение полугода будет помогать выплачивать кредиты своим клиентам в США, которые лишились работы из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting, гарантированную финансовую поддержку получат автовладельцы, которые приобретали или арендовывали автомобили с 14 марта по 30 апреля 2020 года с помощью Hyundai Capital и Genesis Finance.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Hyundai предлагает финансовую помощь клиентам, пострадавшим от глобальных кризисов.

Кратко и по делу в Telegram

После финансового кризиса 2008 года корейский автопроизводитель разрешил клиентам возвращать свои автомобили в случае потери работы.

Напомним, в конце февраля компания Hyundai остановила работу своего крупнейшего предприятия, расположенного в южнокорейском Ульсане, после обнаружения коронавируса у одного из работников. 

Перед этим стало известно, что Hyundai Motor Co и его дочерняя компания Kia Motors Corp заявили о приостановке некоторых своих сборочных линий в Южной Корее из-за нехватки деталей из Китая в связи с распространением нового коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как удаленная работа становится нормой
Как удаленная работа становится нормой
Нардепы ввели налоговые каникулы для бизнеса
Нардепы ввели налоговые каникулы для бизнеса
От коронавируса в мире умерли уже более 7 тысяч человек
От коронавируса в мире умерли уже более 7 тысяч человек
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. "Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу валюты

  2. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  3. "Слуги народа" требуют уволить Сивохо из СНБО

  4. Эпидемия коронавируса: Кличко вводит в Киеве максимальный карантин

  5. Тесты на коронавирус: сколько стоят и почему проверку не нужно проходить всем подряд

Загрузка...