На аукционах б/у авто в США и Корее на 20-50% упали цены из-за карантина

Из-за всемирной эпидемии коронавируса произошло рекордное падение цен на б/у авто из США и Кореи. Вследствие снижения покупательской активности и конкуренции на аукционах Copart, Manheim и Iaai продавцам пришлось пойти на крайние меры — снизить цены 20-50%. Таким образом, сейчас можно пригнать из Америки любую популярную модель в 1,5-2 раза дешевле. Об этом сообщили в крупнейшем в Украине импортере б/у авто из-за рубежа Atlantic Express.
Практически во всех случаях, если украинский автолюбитель покупает автомобиль за границей, то это покупка с аукционов. На Copart и других аукционах представлены тысячи автомобилей в разном состоянии, пробегом и комплектацией. Можно купить битый автомобиль после ДТП буквально за несколько тысяч долларов, а можно раскошелиться на новую машину. В обоих случаях покупка все равно будет выгоднее на 25-40%, чем предложения на рынке Украины — делятся своим опытом в Atlantic Express.
"Карантин обрушил и без того довольно демократичные цены вторичного авторынка США и Кореи. Буквально все лоты на автоаукционах сейчас подешевели на 30-50% по сравнению с обычным временем. Это происходит из-за снижения покупательной активности и падения конкуренции между участниками торгов. Из-за эпидемии COVID-19 авто из Америки и Кореи стали покупать гораздо реже. Большинству людей сейчас не до этого, хотя именно сейчас — лучшее время для покупки авто за рубежом. Ситуация такова, что отличные машины продаются сейчас очень дешево. Мы занимаемся пригоном авто с 2003 года и впервые видим такие низкие цены на по-настоящему топовые автомобили", — признаются в Atlantic Express.
Сравнение цен на авто с пробегом из США и Кореи
|
Модель
|
Цена до карантина, $
|
Цена сейчас, $
|
Экономия, $
|
Volkswagen Passat 2016
|
4200
|
3100
|
1100
|
MAZDA CX-5 GRAND TOURING 2015
|
5500
|
3600
|
1900
|
BMW 328i 2013
|
4000
|
2200
|
1800
|
Ford C-Max 2017
|
5000
|
2000
|
3000
|
Hyundai Elantra Limited 2018
|
5100
|
3700
|
1400
Что интересно, с технической точки зрения процесс пригона б/у авто из-за рубежа никак не изменился. Аукционы работают, морские и сухопутные перевозки по всему миру идут в обычном режиме, на границе импортные авто успешно проходят растаможку. Меры карантина касаются людей, а не автомобилей.
Однако эксперты предупреждают, что делать это лучше у проверенных поставщиков, работающих на рынке долгое время, чтобы избежать рисков: те же Atlantic Express работают с 2003 года и на сегодняшний день продолжают работать в обычном режиме, принимая заявки на авто на своем сайте.