На аукционах б/у авто в США и Корее на 20-50% упали цены из-за карантина

Из-за всемирной эпидемии коронавируса произошло рекордное падение цен на б/у авто из США и Кореи. Вследствие снижения покупательской активности и конкуренции на аукционах Copart, Manheim и Iaai продавцам пришлось пойти на крайние меры — снизить цены 20-50%. Таким образом, сейчас можно пригнать из Америки любую популярную модель в 1,5-2 раза дешевле. Об этом сообщили в крупнейшем в Украине импортере б/у авто из-за рубежа Atlantic Express.

Практически во всех случаях, если украинский автолюбитель покупает автомобиль за границей, то это покупка с аукционов. На Copart и других аукционах представлены тысячи автомобилей в разном состоянии, пробегом и комплектацией. Можно купить битый автомобиль после ДТП буквально за несколько тысяч долларов, а можно раскошелиться на новую машину. В обоих случаях покупка все равно будет выгоднее на 25-40%, чем предложения на рынке Украины — делятся своим опытом в Atlantic Express.

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"Карантин обрушил и без того довольно демократичные цены вторичного авторынка США и Кореи. Буквально все лоты на автоаукционах сейчас подешевели на 30-50% по сравнению с обычным временем. Это происходит из-за снижения покупательной активности и падения конкуренции между участниками торгов. Из-за эпидемии COVID-19 авто из Америки и Кореи стали покупать гораздо реже. Большинству людей сейчас не до этого, хотя именно сейчас — лучшее время для покупки авто за рубежом. Ситуация такова, что отличные машины продаются сейчас очень дешево. Мы занимаемся пригоном авто с 2003 года и впервые видим такие низкие цены на по-настоящему топовые автомобили", — признаются в Atlantic Express.

Сравнение цен на авто с пробегом из США и Кореи

Модель Цена до карантина, $ Цена сейчас, $ Экономия, $ Volkswagen Passat 2016 4200 3100 1100 MAZDA CX-5 GRAND TOURING 2015 5500 3600 1900 BMW 328i 2013 4000 2200 1800 Ford C-Max 2017 5000 2000 3000 Hyundai Elantra Limited 2018 5100 3700 1400

Что интересно, с технической точки зрения процесс пригона б/у авто из-за рубежа никак не изменился. Аукционы работают, морские и сухопутные перевозки по всему миру идут в обычном режиме, на границе импортные авто успешно проходят растаможку. Меры карантина касаются людей, а не автомобилей.

Очевидно, что такие низкие цены на рынке б/у машин в США и Корее — временное явление. Эксперты высказывают мнение, что к лету эпидемия закончится и ситуация вернется в свое обычное русло. Таким образом, пока длится карантин, у украинцев появился шанс воспользоваться редким форс-мажором и купить авто за границей с 30-50% скидкой.

Однако эксперты предупреждают, что делать это лучше у проверенных поставщиков, работающих на рынке долгое время, чтобы избежать рисков: те же Atlantic Express работают с 2003 года и на сегодняшний день продолжают работать в обычном режиме, принимая заявки на авто на своем сайте.