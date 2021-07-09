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1 час назад

Skoda представила "заряженный" кроссовер Kodiaq: до "сотни" разгоняется за 6,6 с (ФОТО)

Skoda Kodiaq RS полностью сменила мотор

Kodiaq RS. Фото: Skoda Kodiaq RS. Фото: Skoda
Kodiaq RS. Фото: Skoda

Чешский автопроизводитель Skoda представил обновленную версию кроссовера Kodiaq RS.

Об этом пишет "Фокус".

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Указано, что отличить обновленную спортверсию кроссовера можно, как и в случае с другими вариантами модели, по новой решетке радиатора, капоту измененной формы, утонченным фарам, а также новой задней оптике.

Как отмечается, Skoda Kodiaq RS полностью сменила "сердце". В отличие от дорестайлинговой версии, которая оснащалась дизельным двигателем мощностью 237 лошадиных сил, новинка получила бензиновый мотор 2,0 TSI, который выдает 245 "лошадей".

При этом крутящий момент передается на все колеса через семиступенчатую ​роботизированную трансмиссию DSG с двойным сцеплением. По официальным данным, на разгон с места до 100 км/ч чешский кроссовер тратит 6,6 секунды.

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Известно, что RS-версия уже в "базе" получит 20-дюймовые колесные диски, за которыми спрятаны красные тормозные суппорты, рейлинги на крыше, сдвоенные патрубки выхлопной системы и светодиодные матричные фары.

Что нехарактерно для практичной "Шкоды", спереди в салоне установлены спортивные "ковши", да и задний диван получил более выразительный профиль.

Кроме того, стандартный для Kodiaq RS цифровой щиток приборов получил новую графику. Теперь Virtual Cockpit по умолчанию по центру отображает тахометр, а по бокам от него выводится вся дополнительная информация. Мультимедийная система управляется через 9,2-дюймовый сенсорный дисплей.

Несмотря на то, что Skoda Kodiaq RS — это действительно достаточно злой спортивный кроссовер, он не утратит своей практичности. Под рукой все тот же огромный багажный отсек, который в случае со сложенным задним рядом предлагает 2005 свободных литров. А если одномоментно не нужно столько места, то имеем салон с тремя рядами сидений общей вместимостью 7 человек.

Ранее Европейская комиссия признала виновными в картельном сговоре автомобильные концерны Daimler, BMW и Volkswagen и наложила штраф за нарушение антимонопольных правил ЕС.

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