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20 минут назад

Украинцы купили в апреле более 10 тысяч новых легковых авто: какие марки в тренде

Это — почти в 3 раза больше, чем годом ранее

Бестселлером месяца стал кроссовер KIA Sportage. Фото: Википедия Бестселлером месяца стал кроссовер KIA Sportage. Фото: Википедия
Бестселлером месяца стал кроссовер KIA Sportage. Фото: Википедия

В апреле 2021 года жители Украины купили и поставили на учет более 10 тысяч новых легковых автомобилей.

Это — почти в 3 раза больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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"Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения, причиной которой являются жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19, действовавшие в Украине в прошлом году. Относительно предыдущего месяца 2021 года спрос на новые авто увеличился на 11%", — говорится в сообщении.

Указано, что лидирует на украинском рынке японская марка Toyota (продажи в годовом измерении выросли почти в 4 раза — до 1618 штук).

Также в ТОП-3 — Renault (+58%, 1215 регистраций) и KIA (рост более чем в 3 раза, 830 авто).

Далее идут Skoda (+242%, 616 новых авто) и Volkswagen (рост продаж более чем в 9 раз, 482 авто).

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"Бестселлером месяца стал кроссовер KIA Sportage — 640 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк. Всего с начала года на украинском рынке было зарегистрировано 31,1 тысяч новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года", — добавили в ассоциации.

Напомним, в марте 2021 года в Украине реализовали и зарегистрировали более 9000 автомобилей — по сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых автомобилей выросли на 45%.

Напомним, в марте на онлайн-церемонии объявили победителей ежегодного конкурса "Автомобиль года в Украине 2021". В конкурсе приняли участие 44 модели автомобилей, из них 25 соревновались за главные номинации — "Легковой автомобиль 2021" и "Кроссовер/SUV 2021".

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