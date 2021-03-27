Названы победители конкурса "Автомобиль года в Украине 2021" (ФОТО)

На онлайн-церемонии объявили победителей ежегодного конкурса "Автомобиль года в Украине 2021".

Об этом сообщается на сайте конкурса.

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Указано, что в конкурсе приняли участие 44 модели автомобилей, из них 25 соревновались за главные номинации — Легковой автомобиль 2021 и Кроссовер / SUV 2021.

По результатам голосования Общественного жюри в номинации "Легковой автомобиль 2021" в финал вошли:

- Audi A4;

- Citroen C3;

- Mercedes-Benz;

- Mercedes-Benz E-Class;

- Porsche Taycan;

- Skoda Octavia.

При этом победителем номинации стала Skoda Octavia.

В номинации "Кроссовер / SUV 2021" в финале были:

- Audi Q7;

- Ford Kuga;

- Peugeot 2008;

- Skoda Kamiq;

- Volvo XC40.

Победителем в этой номинации стал Peugeot 2008.

Кроме того, победителями в дополнительных и специальной номинациях стали:

Электромобиль / плагин-гибрид — Porsche Taycan;

Гибрид - Honda CR-V hybrid;

Семейный автомобиль — Opel Zafira Life;

Дизайн — Porsche Taycan;

Соотношение цена / качество — Citroen C3;

Автомобиль премиум сегмента — Mercedes-Benz E-Class;

Коммерческий автомобиль — Opel Vivaro;

Спортивная модификация — Audi RS 6.

Известно, что всеукраинскую акцию "Автомобиль года в Украине" было основано в 2001 году. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых моделей, дебютирующих в текущем году. Победители в главных и дополнительных номинациях определяются по результатам голосования Экспертного и Общественного жюри. С целью подтверждения прозрачности с 2017 года за процессом голосования следит международная аудиторская компания Baker Tilly (ООО "Бейкер Тилли Украина").

Организатор акции — ООО "Автомедиа Агентство" при участии Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), ОО "Автомобильная федерация Украины" (ФАУ) и ГС "Национальный совет по безопасности дорожного движения" (НБДД), Первого автомобильного телеканала и автомобильного портала Автоцентр.

Ранее сообщалось, что в Национальном совете реформ предлагают внедрить новую модель растаможки автомобилей, ввезенных в Украину из-за границы, которая в течение 5 лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%.