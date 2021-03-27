Названы победители конкурса "Автомобиль года в Украине 2021" (ФОТО)

На онлайн-церемонии объявили победителей ежегодного конкурса "Автомобиль года в Украине 2021".
Об этом сообщается на сайте конкурса.
Указано, что в конкурсе приняли участие 44 модели автомобилей, из них 25 соревновались за главные номинации — Легковой автомобиль 2021 и Кроссовер / SUV 2021.
По результатам голосования Общественного жюри в номинации "Легковой автомобиль 2021" в финал вошли:
- Audi A4;
- Citroen C3;
- Mercedes-Benz;
- Mercedes-Benz E-Class;
- Porsche Taycan;
- Skoda Octavia.
При этом победителем номинации стала Skoda Octavia.
В номинации "Кроссовер / SUV 2021" в финале были:
- Audi Q7;
- Ford Kuga;
- Peugeot 2008;
- Skoda Kamiq;
- Volvo XC40.
Победителем в этой номинации стал Peugeot 2008.
Кроме того, победителями в дополнительных и специальной номинациях стали:
Электромобиль / плагин-гибрид — Porsche Taycan;
Гибрид - Honda CR-V hybrid;
Семейный автомобиль — Opel Zafira Life;
Дизайн — Porsche Taycan;
Соотношение цена / качество — Citroen C3;
Автомобиль премиум сегмента — Mercedes-Benz E-Class;
Коммерческий автомобиль — Opel Vivaro;
Спортивная модификация — Audi RS 6.
Известно, что всеукраинскую акцию "Автомобиль года в Украине" было основано в 2001 году. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых моделей, дебютирующих в текущем году. Победители в главных и дополнительных номинациях определяются по результатам голосования Экспертного и Общественного жюри. С целью подтверждения прозрачности с 2017 года за процессом голосования следит международная аудиторская компания Baker Tilly (ООО "Бейкер Тилли Украина").
Организатор акции — ООО "Автомедиа Агентство" при участии Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), ОО "Автомобильная федерация Украины" (ФАУ) и ГС "Национальный совет по безопасности дорожного движения" (НБДД), Первого автомобильного телеканала и автомобильного портала Автоцентр.
Ранее сообщалось, что в Национальном совете реформ предлагают внедрить новую модель растаможки автомобилей, ввезенных в Украину из-за границы, которая в течение 5 лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%.