Toyota останавливает все заводы в Японии, "замораживается" выпуск Land Cruiser 300

В Японии все 14 заводов Toyota в октябре 2021 года приостановят производство.

Это еще больше усугубит ситуации с поставками нового внедорожника Land Cruiser 300, очередь на которого растянулась на несколько лет, сообщает сайт Car Watch.

Указано, что причина остановки заводов Toyota в Японии — та же, что и у большинства других автопроизводителей: нехватка чипов и комплектующих из-за распространения пандемии коронавируса.

Как уточняется, будет приостановлена работа 27 линий конвейеров из 28, имеющихся на 14 японских заводах марки.

Сообщается, что из-за 11-дневной паузы в производстве вместо запланированных в октябре 880 тысяч машин будет выпущено не более 550 тысяч.

Предполагается, что больше всего кризис ударит по сборке моделей Land Cruiser 300 и Lexus LX, а пауза в производстве семейства Corolla и кроссоверов C-HR составит от одного до девяти дней.

В настоящее время очередь на новый Land Cruiser, продажи которого стартовали летом, в Японии уже растянулась более чем на 4 года.

Известно, что в других странах ситуация еще хуже — многие дилеры марки используют немногие доставшиеся им машины, лишь в качестве выставочных образцов в шоу-румах. А в отдельных случаях — продают с большой накруткой.

Ранее Toyota Land Cruiser 300 испытали на настоящем бездорожье. Автомобиль едет по песку, преодолевает броды и даже прыгает с трамплинов.

Как сообщалось, крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota в сентябре 2021 года сократит на 40% производство авто.