Очередь до лета: в Украине наблюдается дефицит новых авто (ВИДЕО)

В Украину перестали поступать новые автомобили. Об этом говорится в сюжете "2+2".

По информации телеканала, в автосалонах стоят очереди вплоть до лета следующего года, однако автомобилей в наличии нет.

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При этом машины, которые сейчас находятся в автосалонах, уже проданы и даже имеют номерные знаки.

Кроме этого, в автосалонах стоят автомобили, которые уже были в употреблении. Новых автомобилей нет, а потенциальные покупатели записываются в очередь уже на май 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Украине за 100 дней действия законов относительно упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто "на еврономерах" (с 15 июня по 22 сентября 2021 года) оформили почти 40 тысяч "евроблях".

Напомним, с 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").

Согласно новым правилам, отныне бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.