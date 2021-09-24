Транспорт 1 час назад

Продавать и покупать автомобили можно будет онлайн, — Кабмин

Согласно постановлению правительства, сделки можно будет заключать через электронный кабинет водителя

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Через полгода оформлять сделки-продажи автомобилей и прочих транспортных средств, включая прицепы и мопеды, в Украине можно будет прямо из дома посредством электронного кабинета водителя. Об этом пишет UBR со ссылкой на постановление Кабмина, принятое 22 сентября. Норма вступит в силу через шесть месяцев после публикации. 

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект акта "предусматривает возможность заключения договора купли-продажи в электронном виде с использованием "Электронного кабинета водителя" без личного присутствия в таком органе (сервисном центре МВД. — Delo.ua) субъекта получения услуги". 

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Делают это, чтобы упростить перерегистрацию в рамках цифровизации. 

Теперь процедура оформления документов на автомобиль будет выглядеть следующим образом: 

- авторизация продавца и покупателя в электронном кабинете водителя через реестр единой информационной системы МВД или Единый госпортал электронных услуг;

- заполнение договора онлайн;

- подписание документа с помощью электронных подписей. 

Далее ведомости о владельце транспортного средства и саму машину проверят по реестрам и базам данных на ограничения для продажи. Это происходит автоматически. 

Если по результатам проверки окажется, что транспортное средство, продавец или покупатель находятся в розыске, договор не заключается. 

Напомним, сейчас в электронном кабинете водителя можно оплатить штрафы за нарушения ПДД, обменять и восстановить права. 

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Также постановление обновило правила оформления водительских прав. Теперь в права добавят медицинские показания (к примеру, есть ли у водителя очки или слуховые аппараты); на какой коробке учился ездить водитель; ограничения на управление транспортным средством. 

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