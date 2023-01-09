Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1 с 10 января

Корпорация компьютерных технологий Microsoft напоминает пользователям Windows 8.1 о прекращении поддержки их операционных систем с 10 января 2023 года.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Напомним, Windows 8.1 достигнет конца поддержки 10 января 2023, на данный момент техническая помощь и обновление программного обеспечения больше не будут предоставляться", - отмечают в Microsoft .

Там заметили, что устройства под управлением Windows 8.1 должны быть обновлены до более актуального выпуска Windows, который поддерживается и работает в режиме обслуживания.

"Если устройства не отвечают техническим требованиям для запуска более текущего выпуска Windows, советуем заменить устройство на поддерживающее Windows 11", - говорится в сообщении.

Кроме того, Microsoft не будет предлагать программу удлиненного обновления системы безопасности (ESU) для Windows 8.1.

"Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 г. может увеличить влияние организации на риски для безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию требованиям", - подчеркивают в Microsoft.

С 10 января 2023 года Microsoft больше не будет предоставлять следующие услуги и продукты:

техническая поддержка в решении любой проблемы;

обновление программного обеспечения;

обновление или настройка работы системы безопасности.

Отметим, Microsoft не поддерживает Windows 8 с января 2016 года.

Ранее сообщалось, что исследователи безопасности обнаружили серьезную уязвимость в операционных системах Windows, что позволяет злоумышленникам получать контроль над компьютерами пользователей с помощью таких программ, как Microsoft Word.

Как сообщает Bleeping Computer, эта уязвимость устранена в июньских накопительных обновлениях для всех поддерживаемых версий Windows.