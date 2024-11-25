НБУ оскаржить скасування штрафів на майже 15 млн грн для фінкомпанії

Національний банк України оскаржить у касаційному порядку рішення Київського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, які скасували рішення регулятора про накладення штрафу на ТОВ "Укрфінстандарт" (нині ТОВ "Авто Укр Білс") за порушення законодавства. Про це інформує пресслужба регулятора.

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Так, в березні 2023 року НБУ наклав на ТОВ "Укрфінстандарт" штраф у розмірі 14 млн 600 тис. 100 грн за порушення вимог щодо невиконання компанією обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема, за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначене призвело до порушення вимог:

1. Про неналежне виконання установою обов'язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи, які регулюють питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

2. Про неналежне виконання компанією обов'язку щодо оцінки та переоцінки ризиків, притаманних її діяльності, документування результатів та підтримки актуальної інформації про ризик-профіль суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Раніше фінансова компанія не сплатила штраф, і Національний банк передав рішення про накладення штрафу до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

Нагадаємо, раніше Господарський суд міста Києва прийняв ухвалу про відмову бенефіціарному власнику АТ "Дельта Банк" Миколі Лагуну у відкритті провадження у справі про власну неплатоспроможність.