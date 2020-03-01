Украина начинает виртуальный реверс газа из Словакии

Сегодня, 1 марта, Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) запускает виртуальный реверс газа со словацким оператором ГТС Eustream a.s через точку соединения "Вельке Капушаны" — "Ужгород".

Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании, передает UBR.

"В дополнение к мощностям точки соединения "Будинце", используемым для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ в соответствии с подписанным соглашением о взаимодействии для точки соединения "Вельки Капушаны" — "Ужгород" запускают виртуальный реверс (так называемый backhaul), тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину", — говорится в сообщении.

С марта операторы ежедневно предлагают мощность для рынка на уровне 10 млн кубометров в сутки. Они напоминают, что мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина — Словакия, а, значит, она является прерывистой и может быть прервана в случае отсутствия потока в направлении из Украины в Словакию.

В ОГТСУ добавили, что виртуальные мощности могут увеличиться, если будет спрос со стороны рынка.

Напомним, в конце января Украина начала виртуальный реверс газа из Польши.

Ранее "ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года. У всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо новым маршрутом поставок — из Южной Европы и Турции — через Болгарию и Румынию — в Украину и дальше в Молдову.

Также сообщалось, что с 1 января 2020 года Украина может начать поставки газа с южного направления через Трансбалканский газопровод. Основная проблема для доставок катарского газа прямо в Украину — договориться с Турцией о проходе LNG-танкерами Босфора.

А операторы ГТС центральной и южной Европы подтвердили готовность транспортировать до границы с Украиной 1,3 млрд кубометров газа в год через Трансбалканский газопровод.